FPÖ versteht „Aufregung“ über Rechtsextremen-Treffen nicht

Nach dem Treffen des ehemaligen Identitären-Sprechers Martin Sellner in Potsdam spricht die FPÖ von einer aus Deutschland geholten „Aufregung“. FPÖ-Chef Kickl verstehe „Remigration“ als Abschiebung von Menschen, deren Asylstatus abgelaufen sei.

Aufregung herrscht über ein im November stattgefundenes Treffen von Abgeordneten der AfD und bekannten Rechtsextremen in einem Hotel in Potsdam. Dort soll auch der ehemalige Sprecher der rechtsextremen Bewegung der Identitären, Martin Sellner, teilgenommen haben. Gesprochen habe Sellner von einem „Masterplan“, man wolle „maßgeschneiderte Gesetze“ erlassen, um einen „hohen Anpassungsdruck“ auf Menschen mit Zuwanderungsgeschichte zu erzeugen. Er soll er davon gesprochen haben, im großen Stil Menschen – auch Staatsbürger – außer Landes zu bringen: Umgesetzt werden solle diese „Remigration“ auch mit Hilfe eines „Musterstaates“ in Nordafrika, in dem bis zu zwei Millionen Menschen leben könnten. Auch Menschen, die sich in Deutschland für Geflüchtete einsetzen, könnten dorthin.

Die FPÖ hat sich unter Parteichef Herbert Kickl den Identitären wieder angenähert. Er nannte die rechtsextreme Gruppierung in der Vergangenheit „eine NGO wie Greenpeace“ und ein „interessantes und unterstützenswertes Projekt“. Zu dem Treffen befragt wurde Kickl am Mittwoch auch in der „ZiB 2“, ebenfalls zu dem Masterplan Sellners zur Deportation von Menschen nach Afrika.

Ob er den Begriff „Remigration“ genauso verstehe, nämlich auch die Abschiebung von Staatsbürgern, sagte Kickl: „Bin ich ein Sprecher der AfD?“. Asyl sei Schutz auf Zeit. „Wenn die Zeit abgelaufen ist, was heißt das dann? Dass die Person wieder zurückkehren muss. Das verstehe ich unter Remigration.“

FPÖ versteht Aufregung nicht

Als völlig unverständlich bezeichnete FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker am Donnerstag die „von linken Kreisen in Politik und Medien auch nach Österreich geholte Aufregung“ über das Treffen zur Asylpolitik.

Es sei in Wahrheit die Pflicht von „patriotischen Politikern“, den „Schaden zu begrenzen und wiedergutzumachen, den linke und pseudo-bürgerliche Parteien in den letzten Jahrzehnten durch eine völlig falsche Asyl- und Zuwanderungspolitik angerichtet haben“. Die FPÖ habe eine erfolgreiche Petition unter dem Titel „Festung Österreich“ gestartet und die damit verknüpften Forderungen auch wiederholt als Antrag im Nationalrat eingebracht. (juwe)