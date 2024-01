Kleidung fing Feuer: Mann stirbt bei Brand in Niederösterreich

Das Gewand des 83-Jährigen dürfte bei Arbeiten Feuer gefangen haben. Er starb, als er versuchte, es zu löschen.

Ein 83-Jähriger ist bei einem Brand in seinem Haus in Großebersdorf (Bezirk Mistelbach) gestorben. Der Pensionist wurde am Mittwoch tot aufgefunden, die Flammen waren bereits erloschen. Seine Kleidung dürfte bei Arbeiten im Keller in Brand geraten sein. Beim Versuch, das Gewand zu löschen, verstarb er, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Donnerstag in einer Aussendung mit. Fremdverschulden wurde ausgeschlossen.

Weil sich der 83-Jährige am Mittwoch nicht bei seiner Lebensgefährtin gemeldet hatte, fuhr ein Angehöriger zum Wohnhaus in der Katastralgemeinde Manhartsbrunn. Er bemerkte starke Rauchentwicklung. Der Pensionist wurde leblos im Vorraum des Kellers entdeckt. Die Erhebungen zur Ursache für das Feuer wurden vom Landeskriminalamt Niederösterreich gemeinsam mit dem Bezirksbrandermittler und dem Bundeskriminalamt durchgeführt. (APA)