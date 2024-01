Hanger: „Die FPÖ ist in ihrem Wesen eine korrupte Partei“

Die U-Ausschüsse haben sich am Donnerstag konstituiert. Die ÖVP will die Chats von Ex-FPÖ-Chef Strache erhalten.

Die im Dezember eingesetzten U-Ausschüsse haben sich am Donnerstag zu ihren konstituierenden Sitzungen getroffen. FPÖ und SPÖ hatten einen Ausschuss zur Covid-Finanzierungsagentur Cofag verlangt, die ÖVP eine Untersuchung von „Rot-Blauem Machtmissbrauch“.

ÖVP-Fraktionsführer Andreas Hanger erklärte vor Beginn der konstituierenden Sitzungen, er blicke dem Cofag-Ausschuss „sehr sehr gelassen“ entgegen, denn die Cofag habe eine wichtige Aufgabe geleistet, um die Wirtschaft in der Pandemie abzusichern. Über einzelne Punkte könne man immer diskutieren, etwa ob schnell genug und zielgerichtet genug gefördert worden sei, „aber was ich zu hundert Prozent in Abrede stelle, ist, dass einzelne Unternehmen bevorteilt worden sind“.

Zu dem von seiner Partei eingesetzten Ausschuss sagte Hanger, man wolle den Schwerpunkt „ganz stark auf die freiheitliche Partei legen“. Denn die bisherigen Recherchen hätten gezeigt: „Die FPÖ ist in ihrem Wesen eine korrupte Partei“. Der Finanzskandal in Graz werde ein wesentlicher Untersuchungsgegenstand sein, ein weiterer die Chats von Ex-Parteichef Heinz-Christian Strache: „Wir bemühen uns seit über drei Jahren, die Chats von Strache, (Johann, Anm.) Gudenus und Thomas Schmid zu bekommen.“ Außerdem soll es im U-Ausschuss um die Zeit von FPÖ-Chef Herbert Kickl als Innenminister gehen, etwa um „hinterfragenswerte Personalentscheidungen“ und die Causa BVT.

Bei der SPÖ soll der Schwerpunkt der Untersuchung auf Ex-Parteichef Alfred Gusenbauer und dessen Verbindungen zu Rene Benko sowie auf Inseratenvergabe gelegt werden.

Die ÖVP hat eine Liste mit 30 potentielle Auskunftspersonen vorgelegt, nach Lieferung der Akten werde man final entscheiden, wer geladen werden soll. Einer TV-Übertragung der U-Ausschüsse steht Hanger offen gegenüber, man müsse aber die Persönlichkeitsrechte der Auskunftspersonen schützen.

Grüne zeigen sich erwartungsvoll

Von SPÖ und FPÖ gab es vor Beginn der Cofag-Sitzung zwar noch kein Statement, dafür äußerten sich aber die Grünen. „Wir freuen uns, dass es heute losgeht“, meinte Fraktionsführerin Nina Tomaselli, einen „Benko-Untersuchungsausschuss“ habe man sich ja dezidiert gewünscht. Der Unternehmer habe sich an der Grenze zur Legalität bewegt. Tomaselli will auch wissen, welche Rolle die geldgebenden Banken bei Benkos Geschäften gespielt haben.

Weiterhin keine großen Fans der U-Ausschüsse sind die Neos, wie Yannick Shetty vor der ersten konstituierenden Sitzung betonte. Er befürchtet einen Missbrauch der parlamentarischen Aufklärung im Zuge des Vorwahlkampfs und wünscht sich lieber Konsequenzen aus den vergangenen Ausschüssen. „Statt die Löcher zu stopfen, suchen wir weiter Löcher, wo es tropft“, so Shetty. An der Aufklärung werde man sich aber dennoch natürlich beteiligen. (kron/APA)