In Slowenien wird derzeit heftig über eine Einladung der israelischen Botschaft diskutiert. Videosequenzen des Hamas-Angriffes sollten vor Politikern und Diplomaten gezeigt werden. Die mitregierende Linke kritisiert eine „Propagandakampagne“. Eine der Vorführungen wurde schließlich abgesagt.

In Slowenien herrscht Aufregung wegen der Vorführung eines Films vom Angriff der islamistischen Hamas auf die israelische Grenzregion zum Gazastreifen, den Israel zuvor auch in anderen EU-Ländern wie etwa Österreich gezeigt hatte. Eine für eingeladene Politiker, Journalisten und Diplomaten geplante Vorführung am Mittwoch wurde nach Protesten zunächst abgesagt, später fand sie in kleinerem Rahmen statt. Äußerst kritisch gegenüber Israel zeigte sich die mitregierende Linke.

Die Linke, die traditionell als Unterstützerin Palästinas gilt, kritisierte die Einladung der israelischen Botschaft als einen „Versuch, die Entscheidungsträger zu beeinflussen und sich in die demokratischen Prozesse Sloweniens einzumischen“. Fraktionschef Matej T. Vatovec forderte Außenministerin Tanja Fajon auf, den israelischen Botschafter Zeev Boker ins Außenamt zu zitieren und die Versuche einer „Propagandakampagne“ und Einmischung in Angelegenheiten Sloweniens zu verurteilen.

Seine Parteikollegin Tatjana Greif trat aus Protest gegen israelische Handlungen in Gaza aus der bilateralen parlamentarischen Freundschaftsgruppe mit Israel aus. Sie könne mit einem Staat, „der Völkermord begeht, sich an Zivilisten rächt, palästinensische Gebiete ethnisch säubert“, nicht befreundet sei, argumentierte Greif.

Vorführung im Parlament und in Hotel

Die israelische Botschaft organisierte zwei Präsentationen des 45-minütigen zusammengeschnittenes Videomaterials vom Hamas-Massaker. An der Vorführung im Rahmen der Freundschaftsgruppe im Parlament nahmen Berichten zufolge keine Koalitionsabgeordneten teil. Lediglich Oppositionspolitiker der konservativen SDS und christdemokratischen NSi hätten sich den Film angeschaut. Die unabhängige Abgeordnete Mojca Šetinc Pašek, die der Vorführung ebenfalls fern blieb, kritisierte diese als einen Versuch, mit „emotionaler Erpressung“ die Taten Israels in Gaza, die sie als Genozid bezeichnete, zu rechtfertigen.

Eine zweite Vorführung, die Mittwochabend im Mini Teater, einem Veranstaltungsort, der auch als Kulturzentrum für die liberale jüdische Gemeinde Sloweniens dient, angesetzt war, wurde offiziell aus technischen Gründen abgesagt. Inoffiziell werden hinter der Absage jedoch Proteste und Drohungen vermutet, die das Zentrum zuvor erhalten hat. Die Präsentation fand laut Tageszeitung „Dnevnik“ später für Journalisten in einem Hotel statt. Vor dem Zentrum fand trotzdem eine kleinere Pro-Palästina-Demo statt, berichteten Medien. Das Zentrum war im vergangenen November Opfer einer Schmieraktion gewesen.

Regierungschef: Einladung stellt noch keine Einmischung dar

Sloweniens Außenministerium, das demnach über die Aktivitäten der israelischen Botschaft informiert gewesen war, kommentierte das Geschehen rund um die Filmvorführung nicht. Man werde „auf etwaige besorgniserregende Vorgehen, wenn sie aufgetreten sind oder in Zukunft auftreten werden“, entsprechend reagieren, hieß es aus dem Außenamt nach Angaben der Nachrichtenportale „rtvslo.si“ und „24ur.com“. Das Büro des Regierungschefs Robert Golob betonte, dass die Einladungen Israels an Abgeordnete zur Vorführung des Films keine Einmischung in innere Angelegenheiten Sloweniens darstellen.

Unterdessen reagierte Israel auf ein jüngstes Interview der slowenischen Außenministerin mit CNN, in dem sie sagte, dass israelische Angriffe auf den Gazastreifen gegen das humanitäre Völkerrecht verstoßen. Israel wies diese Behauptung zurück und erklärte, die Hamas sei für alle zivilen Opfer in Gaza verantwortlich, wie die Nachrichtenagentur STA berichtete. (APA)