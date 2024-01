Die Finanzwelt nimmt Bitcoin jetzt ernst

Die US-Börsenaufsicht SEC hat mehrere Bitcoin-ETFs (Fonds) genehmigt. Bitcoin ist auf dem Weg, eine etablierte Anlageklasse zu werden. Kritiker finden aber, dass solche Wertpapiere der dezentralen Natur von Bitcoin zuwiderlaufen.

Wien. Jahrelang war Bitcoin eine Spielwiese für Menschen mit starker IT-Affinität und solche, die eine Alternative zum gegenwärtigen Finanzsystem suchen. Die Größen der Finanzbranche standen der dezentralen Kryptowährung lange Zeit reserviert gegenüber. Doch nun ist Bitcoin an der Wall Street angekommen: Am Mittwochabend, sieben Tage nach dem 15. Geburtstag von Bitcoin, hat die US-Börsenaufsicht SEC nach langem Herumgezerre grünes Licht gegeben und die Anträge mehrerer großer Finanzkonzerne wie Blackrock, Franklin Templeton oder Fidelity genehmigt, die in den USA Bitcoin-Spot-ETFs (Fonds) anbieten wollen.

1 Was ist eigentlich ein Bitcoin-Spot-ETF, und wer braucht so etwas?

Ein Bitcoin-ETF ist ein an einer Börse gehandelter Fonds (Exchange Traded Fund), der in Bitcoin investiert. Bei den neu zugelassenen Produkten handelt es sich um sogenannte Spot-ETFs. Sie investieren nicht bloß in Futures (Wertpapiere), sondern direkt in Bitcoin. Doch diese hält dann der Anbieter und nicht man selbst. Bitcoin-ETFs ermöglichen großen institutionellen Anbietern (Versicherern, Pensionskassen), in Bitcoin zu investieren, die das aus regulatorischen Gründen bisher nicht konnten. Auch US-Anleger, die bisher vor allem Aktien hielten, können nun Bitcoin-ETF-Anteile auf ihr Depot legen.

2 Was ist eigentlich Bitcoin? Ist das nicht ein reines Spekulationsobjekt?