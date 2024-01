Man habe jegliche Bedenken in den Vorschlag für die Neuregelung der Behaltefrist für Wertpapiere eingearbeitet, so der Finanzminister. Es gebe keinen Grund mehr, diese Entlastung für das Vorsorgesparen von Anlegern zu verweigern.

Wien. Die türkis-grüne Bundesregierung wird nur mehr wenige Monate im Amt sein. Dennoch sind noch Punkte aus dem Regierungsprogramm nicht abgearbeitet. Einer davon ist die Wiedereinführung einer Behaltefrist für Anleger, nach der Kurserträge nicht mehr der Kapitalertragsteuer (KESt) unterliegen. Am Donnerstag machte Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) einen neuerlichen Vorstoß, dass es noch in dieser Legislaturperiode dazu kommen solle.

Wie mehrfach berichtet soll diese Behaltefrist laut Finanzministerium durch die Einführung eines sogenannten Vorsorgedepots erreicht werden. In dieses Depot würden Wertpapiere für die Dauer von zehn Jahren hinterlegt werden müssen, dann wären die Erträge von der KESt befreit. Eine vorzeitige Entnahme wäre nur dann steuerfrei, wenn das Geld ebenfalls in ein Vorsorgevorhaben – beispielsweise eine Vorsorgewohnung – gesteckt wird. Bei den Details, etwa auch der maximalen Höhe des Vorsorgedepots, sei man jedoch gesprächsbereit.

Globale Mindeststeuer

„Wir sind in unserem Vorschlag auf alle Bedenken eingegangen. Es gibt jetzt wohl keine sachlichen Gründe mehr, die dagegen sprechen. Daher ist mir immer unverständlicher, warum man noch dagegen sein kann“, sagte Brunner, an den grünen Koalitionspartner gerichtet. Von diesem wurde der Vorschlag in der Vergangenheit mit dem Hinweis abgelehnt, dass es wichtiger sei, ärmere Menschen angesichts der Inflation zu entlasten und auch andere Punkte aus dem Regierungsprogramm noch liegen. Etwa das Klimaschutzgesetz, gegen das es in der ÖVP Widerstände gibt.

Brunner verwies auch darauf, dass in Österreich seit Dezember die Einführung der globalen Mindeststeuer von effektiv 15 Prozent umgesetzt worden ist. Für die meisten der in Summe über 13.000 Gesellschaften, die davon betroffen sind, bringt das aber wohl keine Änderung, da die heimische Körperschaftsteuer ohnehin deutlich darüber liegt. (jaz)