Millionenprojekt: Strabag baut Masaryk-Bahnhof in Prag um

Das Großprojekt umfasst die Modernisierung und Erweiterung der Gleisanlagen, außerdem wird eine Fußgängerplattform über die Gleise als städtebauliche Verbindung errichtet. Die Arbeiten dürften gut dreieinhalb Jahre dauern.

Der österreichische Baukonzern Strabag hat einen 137 Millionen Euro schweren Auftrag an Land gezogen. Über ihre tschechische Tochtergesellschaft Strabag Rail a.s. wird die Strabag den Bahnhof Masaryk in der tschechischen Hauptstadt Prag umbauen bzw. erweitern. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag in einer Aussendung mit. Der Baustart soll noch im Jänner 2024 erfolgen.

Auftraggeber ist die tschechische Eisenbahnverwaltung Správa železnic. Das Projekt umfasst die Modernisierung und Erweiterung der Gleisanlagen, außerdem wird eine Fußgängerplattform über die Gleise als städtebauliche Verbindung errichtet. Die Arbeiten dürften rund 44 Monate in Anspruch nehmen und damit gut dreieinhalb Jahre dauern, schreibt der Baukonzern in einer Mitteilung.

Der Masaryk-Bahnhof ist einer der ältesten Bahnhöfe der Tschechischen Republik. Ihn frequentieren täglich mehr als 40.000 Fahrgäste. Durch den Umbau soll nicht nur seine Kapazität deutlich erhöht werden, der Bahnhofsbereich werde auch städtebaulich besser in die Umgebung integriert, so die Strabag. (APA)