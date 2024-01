Mit einer Therapie mehrere Ängste bekämpfen

Eine Therapie, die sowohl gegen die Angst vor Spinnen, also auch gegen Höhenangst hilft. Dass das in Zukunft denkbar sein könnte, legt eine neue psychologische Studie nah.

Wer eine ausgewachsene Phobie bekämpfen möchte, braucht dafür oft viel therapeutische Arbeit. Bisher ging man davon aus, dass jede Angststörung individuell zu behandeln sei. Eine neue Studie der Ruhr-Universität Bochum legt nun nahe, dass eine Expositionstherapie gleich gegen mehrere Ängste wirken könnte.

In einer sogenannten Expositionstherapie werden Betroffene, unter entsprechender professioneller Begleitung mit den angstauslösenden Reizen konfrontiert, so lernen sie mit den Ängsten umzugehen und sie zu bewältigen. „Eine Angst kommt selten allein“, erklärt Iris Kodzaga von der Universität Bochum in einer Presseaussendung. „Patientinnen und Patienten, die eine Angststörung haben, entwickeln in der Folge häufig eine weitere.“

Spinnenangst und Höhenangst

So wurden auch im Rahmen der Studie 50 Menschen mit Angst vor Spinnen sowie Höhenangst untersucht. Obwohl ausschließlich die Spinnenangst therapiert wurde, reduzierte sich auch die Höhenangst, im Schnitt um 15 Prozent. Dies wurde nicht nur mittels Fragebogen festgestellt, sondern auch durch das Überprüfen vom Verhalten der Probanden, etwa ob diese sich Spinnen nähern trauten oder sich auf einen Kirchturm steigen trauten.

Universelle Angsttherapien denkbar

Langfristig gesehen, könnte die Studie darauf hinweisen, dass Angsttherapien künftig universeller werden und so von Anfang an mehrere Ängste adressieren. Wie der Effekt der Übertragung zustande kommt, ging aus der Studie nicht hervor. „Assoziative Lernprozesse können den Effekt nicht gänzlich erklären. Der Generalisierungseffekt könnte durch eine Zunahme der Selbstwirksamkeit infolge der Expositionstherapie entstanden sein“, so Kodzaga. Es sei aber auch möglich, dass es Zusammenhänge von Spinnen- und Höhenangst gebe, die bisher noch nicht bekannt seien. (red)

>>> zur Studie