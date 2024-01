Der tückische EM-Auftakt von Bilyk und Co.

Was Österreichs Handballer bei der bahnbrechenden EM in Deutschland erwartet.

Mannheim. Deutschland habe das Jahrzehnt des Handballs ausgerufen, meinte Martin Hausleitner, Generalsekretär des europäischen Handballverbands EHF und einst prägender Funktionär in Österreich. Und tatsächlich hat der EM-Auftakt im Düsseldorfer Fußballstadion vor der Weltrekordkulisse von 53.586 Fans samt Sieg der Gastgeber die bisherigen Dimensionen des Handballsports gesprengt. Eine große Chance also auch für Österreich, das heute (18 Uhr, live, ORF1) in Mannheim nach makelloser Qualifikation mit viel Selbstvertrauen ins Turnier startet.

Ein Auftaktsieg gegen Rumänien ist Pflicht, immerhin werden die Herausforderungen mit Duellen gegen Kroatien (Sonntag) und Spanien (Dienstag) nur noch größer. „Wir wollen Rumänien unbedingt zum dritten Mal in Folge schlagen“, erklärte Teamkapitän Mykola Bilyk. Aber: „Es ist das Spiel, in dem wir am meisten da sein müssen. Es ist das mental schwierigste Spiel, weil wir die beiden Partien zuvor gewonnen haben.“

Gemeinsam mit Rückraummann Lukas Hutecek (Lemgo) spielt Kiel-Legionär Bilyk die Schlüsselrolle, das Duo ist der verlängerte Arm von Teamchef Pajovič und wird viel Einsatzzeit absolvieren müssen. (red.)