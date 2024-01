Wo Österreich gegen den Klimawandel immun ist

Steigende Temperaturen und häufigere Dürren schaden der Wasserkraft im Land kaum, so eine Studie. Mehr Regen im Winter könnte Österreich sogar bei der Stromversorgung helfen.

Im Sommer 2022 herrschte in halb Europa Wassermangel. In Spanien gingen ganze Ernten verloren, in Deutschland stockte der Schiffsverkehr, in Italien waren die Flüsse so trocken, dass sieben Wasserkraftwerke vom Netz gehen mussten. Es war ein Alarmsignal auch für die heimische Strombranche, die immerhin zwei Drittel der Elektrizität mit der Kraft des Wassers erzeugt. Was, wenn der Klimawandel den bisher so stabilen Anker der österreichischen Energieversorgung langsam, aber sicher zerstört?

Diese Frage hat der Branchenverband Oesterreichs Energie nun im Rahmen einer Studie von Afry Austria beantworten lassen. Das Ergebnis: Die Zeiten ändern sich, doch Österreich kommt glimpflich davon.