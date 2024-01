Ousman Sonko soll gemordet, gefoltert und vergewaltigt haben. Er wurde zufällig in Bern entdeckt. Das Verfahren ist wichtig für Gambia, hat aber auch für die Schweiz große Bedeutung.

Am Mittwoch, nur wenige Tage nach Beginn des Prozesses gegen Ousman Sonko, sagte die wichtigste Zeugin aus. Binta Jamba schilderte Missbrauch und Vergewaltigungen, den brutalen Mord an ihrem Ehemann. Bevor die 55-jährige Gambierin den Zeugenstand betrat, wurde Sonko auf ihren Wunsch hin aus dem Gerichtssaal geleitet. Später, bei der Einvernahme Sonkos, wollte dieser von den Vorwürfen nicht nur nichts wissen; er sei zu der Zeit gar nicht in Gambia gewesen, wie er über seine Anwälte ausrichten ließ.