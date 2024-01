Cornelia Hütter: Der Temporausch auf dem Prüfstein

Auf die nach wie vor schnellste ÖSV-Dame wartet in Zauchensee ein einzigartiger Härtetest.

„Skiverrückt“ prangt am Ärmel von Cornelia Hütter, der neue Slogan von Ski Austria, vormals ÖSV, der auf die Steirerin zugeschnitten ist wie kaum auf eine andere Rennläuferin. Als junge Wilde eroberte sie einst die Weltcupbühne, zahlte danach aber oft den Preis für diese Waghalsigkeit, liebäugelte nach vielen Verletzungspausen mit dem Karriereende – und schlug dann doch wieder zurück. Mit der WM-Medaille im Vorjahr in Méribel und dem Weltcupsieg in Kvitfjell schloss sich für die 31-Jährige aus Kumberg bei Graz also auch ein Kreis.

Doch Hütter macht weiter, alles, was noch kommt, sei eine Draufgabe. Der Saisonstart mit einem zweiten, einem dritten und zwei vierten Plätzen gibt der Speedpilotin recht, auch am Freitag im Super-G von Zauchensee (10.45 Uhr, live, ORF eins), der Ouvertüre zum Speed-Triple im Salzburger Land, inklusive Abfahrtsklassiker am Samstag, ist sie Österreichs Topfavoritin. Denn nach wie vor versteht es Hütter am besten, die Skier kompromisslos hinunter ins Tal zu reiten.