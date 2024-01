Es fehlte in den jüdischen Ghettos an allem

Über die schwierigen Lebensbedingungen in den Hunderten kleineren Ghettos im Gebiet des Generalgouvernements war bisher wenig bekannt. Walter Manoschek leistet mit seinem Buch „Vernichtet“ einen wichtigen Beitrag zu einem vernachlässigten Kapitel der NS-Zeit.

Sidonie und Hermann Braun waren Eigentümer eines Mietshauses und einer beliebten Tanzschule in der Reindorfgasse 42 im 15. Wiener Gemeindebezirk. Im Zuge der antijüdischen Maßnahmen nach dem „Anschluss“ wurde ihr Besitz enteignet. Hermann Braun starb noch 1938, während die Witwe, längst aus ihrer Wohnung verjagt, am 15. Mai 1942 in das Ghetto Izbica verschleppt wurde.

Im März 1942 hatte im Generalgouvernement – im Osten des besetzten Polens – die „Aktion Reinhardt“ begonnen, die systematische Ermordung von Juden in den Vergasungsanlagen von Bełżec, Sobibór und Treblinka. Die Ghettos dienten fortan nur noch als Durchgangsstationen auf dem Weg in die Vernichtung. Der Deportationszug, der den Aspangbahnhof am 5. Juni mit der Destination Izbica verließ, wurde unterwegs direkt zur Tötungsanlage in Sobibór umgeleitet.

Hunderte kleinere Ghettos

Sidonie Braun zählte zu den rund 9000 österreichischen Jüdinnen und Juden, die zwischen Februar 1941 und Mai 1942 in neun Transporten in Ghettos des Generalgouvernements deportiert und ermordet wurden. Unter welchen genauen Umständen sie zu Tode gekommen ist, lässt sich nicht mehr rekonstruieren. Jene, die bereits im Februar und März 1941 in das Generalgouvernement abgeschoben worden waren, mussten bis zu eineinhalb Jahre in Ghettos vegetieren. Noch fehlte den Nationalsozialisten ein zentraler Plan zur „Lösung der Judenfrage“. Man ließ die Menschen verhungern, sie fielen Seuchen zum Opfer oder wurden vor Ort erschossen, ehe man die Verbliebenen ab 1942 in die Vernichtungslager überstellte.