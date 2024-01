Die Zwänge eines Rosenzüchters

Zoltán Danyi, geboren 1972, ist Angehöriger der ungarischen Minderheit in Serbien und lebt als Rosenzüchter in Senta.

Zoltán Danyi, geboren 1972, ist Angehöriger der ungarischen Minderheit in Serbien und lebt als Rosenzüchter in Senta. Foto: Suhrkamp Verlag

In seinem „Rosenroman“ bringt Zoltán Danyi Kleinigkeiten zum Funkeln.

Als Rosenzüchter zu leben muss eine spezifische Weltwahrnehmung sein. Die ungarische Schriftstellerin Andrea Tompa hat das in ihrem Roman „Omertà“ an der Figur des Rosenzüchters Vilmos gezeigt. Tompa kommt aus der ungarischen Minderheit in Siebenbürgen, Zoltán Danyi gehört der ungarischen Minderheit in Serbien an – und lebt dort als Rosenzüchter. Wer, wenn nicht er, wäre prädestiniert, einen Roman „Über die Rosen“ zu schreiben? So lautet der ungarische Original­titel; im Deutschen wurde daraus „Rosenroman“ – ein irreführender Gleichklang mit einem Hauptwerk des französischen Mittelalters.

Erzähler fällt sich oft ins Wort

Die Jugoslawienkriege, die Zoltán Danyis Debütroman „Der Kanalräumer“ prägen, sind im „Rosenroman“ in ihren Auswirkungen auf die Rosenzucht präsent. „. . . ich hatte das Gefühl, alles fing mit den Rosen an, hing mit den Rosen zusammen und kehrte zu den Rosen zurück . . .“, konstatiert der Erzähler einmal. Seitenweise erfährt man Details aus der Rosenzucht, einzelne Verrichtungen werden benannt und beschrieben. Dass dieser Detail-Realismus sich nicht totläuft, liegt am Sprachduktus, der auch noch die kleinsten Kleinigkeiten zum Funkeln bringt. Kreisbewegungen, die immer wieder zurückkehren zu bestimmten Situationen, sie ausführlicher schildern oder neu einordnen, bestimmen den „Rosenroman“, und sein Erzähler fällt sich dabei oft selbst ins Wort, muss sich korrigieren und präzisieren, und gerade dabei werden seine Umständlichkeit und die Ängste sichtbar, die sich hinter seinem massiven Zählzwang verbergen. „Ich fing an, die Rosen zu lieben, als mir die Hautärztinnen sagten, dass ich einen Tumor am Schwanz habe“, sagt er einmal. Nach drei Operationen ist er auf seinen Penis fixiert – und auf die Rosen.