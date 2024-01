Alte Jeans werden zu Lianen – Umbau im Zoom Kindermuseum

Die Ausstellung „Zukunft“ wurde vom Architekturkollektiv AKT in der Technik des „Cadavre Exquis“ entworfen.

Die Ausstellung „Zukunft“ wurde vom Architekturkollektiv AKT in der Technik des „Cadavre Exquis“ entworfen. Foto: Harald A. Jahn

Für die neue Ausstellung im Zoom Kindermuseum wurden die historischen Räume durch Um- und Einbauten verändert. Die Materialen wirken wie zufällig ausgewählt, doch dahinter steckt ein Konzept.

Das Architekturkollektiv AKT wurde durch den Biennalebeitrag in Venedig 2023 bekannt, bei dem es mit Hermann Czech die ex­klusive Nutzung des österreichischen Pavillons durch die Besucher infrage stellte und einen Teil für Treffen der Anrainer-Community des umgebenden Stadtteils St’Elena öffnen wollten. Das Kollektiv von 22 Architekturschaffenden fand 2019 zusammen; in den Projekten geht es immer um das Aushandeln von Räumen durch die Menschen, um gebaute Architektur, geschaffen für die Interaktion.

Typisch dafür war etwa ein Bühnenbild für das Stück „1922–2022 Frauenleben in Niederösterreich“ im Landestheater St. Pölten. Hier ließ das Kollektiv die Schauspielerinnen mit grauen Kisten agieren, die immer neu angeordnet oder gestapelt wurden: Das Verhältnis der Schauspielerinnen untereinander und zum Publikum wurde damit kontinuierlich verändert. Auch für die eben beendete Ausstellung im Belvedere 21, „Über das Neue. Wiener Szenen und darüber hinaus“, konstruierte AKT ein System von beweglichen, drehbaren Wänden auf Rädern, die bei der Hängung zum Diskurs zwangen – wie viel Platz hat ein Werk, wie interagiert es mit der benachbarten Position?

Ausschließen der Außenwelt

Häufig initiiert die Gruppe aber auch selbst Projekte, in denen sie die heutige Architekturpraxis hinterfragt, greift in Bestandsgebäude ein, erzeugt dort neue Räume, erforscht das Verhältnis von Gesellschaft und Raum: Das Ausschließen der Außenwelt war der Beginn der Architektur, durch Erschließung und Begegnung wird sie zu einem sozialen System. AKT sieht Architektur als Prozess zwischen Menschen, als Eingriff in gesellschaftliche Beziehungen.

Das Zoom Kindermuseum im Museumsquartier ist ein gemeinnütziger Verein, ­eingemietet auf 1600 Quadratmetern im Fürstenhof nahe der Mariahilfer Straße. Außergewöhnlich ist vielleicht die Herangehensweise bei der Gestaltung der Wechselausstellungen: Kurator Christian Ganzer lädt Künstler, Bühnenbildner oder Architekturschaffende ein, die Inhalte zu erarbeiten. Diese waren in den vergangenen 30 Jahren sehr unterschiedlich, Geld, Seifenblasen oder Mozart, bis hin zu sperrigen Themen wie Flucht oder Tod.