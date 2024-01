Julia Roberts über „Notting Hill“: „Ich habe mich so unwohl gefühlt“

Diese Kleidung war ihre: Julia Roberts in der ikonischen Rolle in „Notting Hill“

Beinahe hätte Julia Roberts die Rolle der Anna Scott in der Romcom nicht angenommen. „Ich wusste nicht einmal, wie ich diese Person spiele“, gestand sie nun in einem Gespräch mit dem Drehbuchautor.

„Notting Hill“ gilt als Klassiker unter den Romcoms, doch Hauptdarstellerin Julia Roberts tat sich schwer mit der Rolle der berühmten Schauspielerin Anna Scott, die sich in den Buchverkäufer William Thacker (Hugh Grant) verliebt. So schwer, dass sie beinahe nicht mitgespielt hätte. Einen Hollywood-Star zu spielen sei „eines der schwierigsten Dinge“ gewesen, die sie je machen musste, sagte sie dem „Notting Hill“-Drehbuchautoren Richard Curtis in einem Gespräch der britischen „Vogue“. „Ich habe mich so unwohl gefühlt!“

„Ich meine, wir haben so oft darüber geredet, aber ich hätte die Rolle fast nicht angenommen, weil sie einfach – sie war einfach so unangenehm“, sagte Roberts zu Curtis. „Ich wusste nicht einmal, wie ich diese Person spiele.“ Sie habe nie das Bedürfnis gehabt, eine Variante von sich selbst zu spielen.

Weil sie die Kleidung für ihre Filmstar-Rolle eigenen Worten zufolge „verabscheute“, trug Roberts in der ikonischen Szene, in der ihre Figur dem Buchverkäufer erklärt, „nur ein Mädchen“ zu sein, ihre eigenen Sachen. Dafür habe sie an dem Morgen ihren Fahrer zurück in ihre Wohnung geschickt. (APA/dpa/Red.)