Frauenrechtlerin: Zähne zusammenbeißen, stark sein

Die Sache des Friedens sei, schrieb Marianne Beth, in hohem Maße eine Sache der Frau (Bild: die Woman‘s Peace Party).

Die Sache des Friedens sei, schrieb Marianne Beth, in hohem Maße eine Sache der Frau (Bild: die Woman‘s Peace Party). Everett Collection / picturedesk.com

Marianne Beth war Frauenrechtlerin, Friedensaktivistin, Universalgelehrte und Politikjournalistin. Ein Buchprojekt ruft die Österreich-Amerikanerin wieder in Erinnerung.

Nein, sie sei „gewiss nicht für Mannweiber und übertriebene Emanzipationsbestrebungen“, betont die Friedensaktivistin, Publizistin und erste promovierte Juristin Österreichs Marianne Beth in einem ihrer früheren Artikel. Wer würde aus diesen Worten schließen, dass hier eine spätere Ikone der internationalen liberalen, akademischen Frauenbewegung schreibt? Auf den zweiten Blick vielleicht. Meint Beth doch ein paar Zeilen davor: „Es ist meine feste Überzeugung, dass jeder Frau die Berufstätigkeit endlich zur Selbstverständlichkeit werden muss.“ Nur das, so ihre Argumentation, würde ihr die höchste sittliche Freiheit gewährleisten – also, einen Lebensgefährten nach Sympathie und nicht zur materiellen Versorgung wählen zu können.

Wir befinden uns im Wien der 1920er, und Beths zwiespältiges Plädoyer für Gleichberechtigung ist ein Kind damaliger Zwänge: „Ich weiß, dass es für uns Frauen schöner wäre, nicht stark, nicht vernünftig sein zu müssen. Aber die Zeit, in der wir leben, erfordert es eben, dass wir – wenn auch mit zusammengebissenen Zähnen – stark und vernünftig sind.“