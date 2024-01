Das Limit für Solar- und Windstrom kommt

Die Regierung legt ein neues Gesetz vor, das eine unfallfreie Energiewende ermöglichen soll. Netzbetreiber müssen stärker vorausplanen, müssen dafür aber nicht mehr allen grünen Strom annehmen.

Wien. Und täglich grüßt das Murmeltier. Am Donnerstag mahnte die Stromwirtschaft von der Regierung wieder einmal das lange angekündigte Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG) ein. Ohne neue Regeln für den Markt seien die Ausbauziele bei Sonne, Wind und Wasser schlichtweg nicht zu erreichen, hieß es. Es war der gefühlt hundertste Appell in den vergangenen Monaten in Richtung Bund. Bisher gingen sie alle ins Leere. Am Freitag aber rückte die schwarz-grüne Koalition dann doch mit dem neuen Gesetz heraus und schickte das ElWG in Begutachtung.