Zeitungszustellung fordert die Verlage heraus

Um die Zustellung der Zeitungen zu sichern, denken die Verlage über neue Lösungen nach – und erinnern daran, dass sie damit auch einen gesellschaftspolitischen Auftrag erfüllen.

Dass es mit der Zeitungszustellung nicht immer so klappt, wie erhofft, ist für Kunden wie Verlage gleichermaßen verdrießlich. Selbst in dicht besiedelten Gebieten wie Wien kommt es immer wieder dazu, dass Zeitungen verspätet oder gar nicht zugestellt werden. Schuld sei u.a. die Personalsituation bei den Zustellunternehmen und eine Ausdünnung der Zustelladressen, heißt es von den Verlegern. Teilweise müsse man auf eine Postzustellung umstellen, die allerdings gewährleistet keine Frühzustellung. Sorgen bereiten den Verlagen auch die steigenden Kosten der Zeitungszustellung.

„Standard“-Verlagsleiter Martin Kneschaurek erklärt das Problem mit sinkenden Printauflagen – der Weg je zugestellter Zeitung würde dadurch länger. Dazu kämen die steigenden Spritpreise. Was zu sinkenden Margen für Zustellunternehmen und Zusteller führe – und zu steigenden Kosten für die Verlage. „SN“-Geschäftsführer Maximilian Dasch glaubt, dass die „umfassenden Herausforderungen“ an den Wettbewerb um gute Kräfte, hohe Energiepreise und sich verändernde Anforderungen an Beruf und Freizeit gekoppelt: „Diese bedingen flexiblere Einsatzmodelle, Anpassungsfähigkeiten im Zuschnitt von Zustellgebieten und einen großen Aufwand im Bereich der Gewinnung und Bindung von Zustellpartnern.“

Die Post stellt später zu

Markus Mair, Vorstandsvorsitzender der Styria Media Group (u.a. „Presse“, „Kleine Zeitung“) und Präsident des Verlegerverbandes VÖZ, sieht schon seit längerem ein „sehr herausforderndes Marktumfeld“. Um die Zuverlässigkeit und Qualität der Hauszustellung nachhaltig sicherzustellen, arbeite man mit mehreren Zustellorganisationen zusammen und setze auch auf Kooperationen mit Partnern aus der Branche. „TT“-Vertriebsleiter Gerhard Fröhlich fehlen derzeit zehn Prozent an Zustellpartnern auf eine 100-prozentige Abdeckung der Zustellgebiete. Ersatzzustellungen werden intern organisiert – die Post wird nicht beauftragt, weil man die Zeitungszustellung bis sechs Uhr morgens für essentiell erachte.

Einschränken wollen die Medienhäuser ihre Frühzustellung aber nicht: „Über 50 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher lesen laut Mediaanalyse Tageszeitungen – den breiten Bedarf nach Print wollen wir auch weiterhin in bestmöglicher Form logistisch bedienen“, sagt Dasch. Die Frühzustellung sei gesellschaftspolitisch wichtig, ist man sich einig: „Bestimmte Zielgruppen sind nur durch die gedruckte Zeitung zu erreichen“, sagt Mair: „Durch die breite Verfügbarkeit physischer Medien wird sichergestellt, dass auch diese informiert bleiben und am öffentlichen Diskurs teilnehmen.“

Trappel: „Zustellung zentralisieren“

Mair appelliert an die öffentliche Hand, sich dazu zu bekennen und hofft auf finanzielle Förderung. Im Rahmen der Presseförderung wurde 2023 eine Vertriebsförderung in der Höhe von knapp 2,1 Mio. Euro ausbezahlt. „Sinnvoll wäre, in einem kleinen Land wie Österreich mit wenigen Zeitungen die Zustellung zu zentralisieren und dieses Netz anschließend ausreichend zu fördern“, meint Josef Trappel von der Uni Salzburg. Die gedruckte Zeitung sei nach wie vor als „hoch relevant“, weil „das Rückgrat der Wirtschaftlichkeit der Zeitungen“. Ohne Druckexemplare würde das Geschäftsmodell der Tageszeitungen „zerfallen“, so Trappel.