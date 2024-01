Finanzminister Assilew erklärte zugleich, dass Lkw aus und nach Österreich besonders streng kontrolliert würden.

Der Termin für Bulgariens Schengen-Beitritt an den Landgrenzen werde 2024 ausgehandelt, hat die bulgarische Außenministerin und Vize-Ministerpräsidentin Mariya Gabriel am Freitag im Parlament in Sofia gesagt. Die Vereinbarung der EU-Staaten über die Abschaffung der Kontrollen an den Luft- und Seegrenzen mit Bulgarien ab 31. März 2024 beinhalte auch ein Datum für die Abschaffung der Kontrollen an den Landgrenzen im Jahr 2024, sagte sie laut der Nachrichtenagentur BTA.

Ministerpräsident Nikolai Denkow wies im Parlament in Sofia unterdessen darauf hin, dass die zu erwartenden Änderungen des Dublin-Abkommens dem bulgarischen Staat helfen würden, nicht Gefahr zu laufen, von Flüchtlingen „überschwemmt zu werden“. Nach der neuen Regelung müssten Flüchtlinge nämlich gerecht auf die Mitgliedsstaaten verteilt werden, während sie bisher in Grenzländern wie Bulgarien zurückgehalten werden sollten, so Denkow. Selbst unter der derzeitigen ungünstigeren Regelung seien im vergangenen Jahr von Österreich nur 193 Anträge auf Rückführung von Staatsbürgern gestellt worden, von denen Bulgarien 113 angenommen habe, sagte der Premierminister.

Österreichische Firmen im VIsier

Unterdessen berichtete die rumänische Nachrichtenagentur Agerpress, dass österreichische Unternehmen mit Sitz in Bulgarien derzeit Gegenstand von Steuerprüfungen seien. Der bulgarische Finanzminister und Vizepremier Assen Wassilew versichert indes, dass die laufenden Ermittlungen der bulgarischen Steuerbehörden gegen die Supermarktkette Billa und die Tankstellen der OMV nichts mit der österreichischen Position zu tun hätten. Die Steuerfahndung prüfe derzeit mindestens 500 bis 700 Unternehmen, erklärte der Minister.

Der Minister bestätigte zudem, dass Lastwagen, die nach Österreich fahren und aus Österreich kommen, an der Grenze besonders streng kontrolliert werden, was auf Wunsch Österreichs geschehe. Das führe natürlich zu Spannungen an den Grenzübergängen, insbesondere mit der Türkei. „Deshalb planen wir im Laufe des Jahres mehr Personal und mehr Röntgengeräte für Lkw-Transporte“, sagte Wassilew.