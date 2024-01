Eine Sprachpolizei an Schulen ist Gift

Jede Sprache verdient es, gefördert zu werden, auch das Türkische. Auch in Kindergärten und Schulen.

Die Diskussion in der „Presse“ zum Auslaufen der Türkisch-Matura am Abendgymnasium Wien („Politik zulasten Studierender droht!“, 30. 11. 23 und „Türkisch-Matura adé“, 19. 12. 2023) hat mich zum Nachdenken über Mehrsprachigkeit in Kindergärten und Schulen angeregt. Ich war mehr als 30 Jahre lang in verschiedenen Kindergärten in Niederösterreich als Kindergartenpädagogin tätig, darunter auch in einem privat geführten türkischen Kindergarten in Wien. Dort erlebte ich, dass die Vorzüge der Mehrsprachigkeit in Kindergärten weit über den Spracherwerb hinausgehen. Mehrsprachigkeit bietet Kindern ein ungeahntes Entwicklungspotenzial – aber nur, wenn dieses ausreichend gefördert wird.

Die Förderung von Mehrsprachigkeit hat vielschichtige Auswirkungen auf die kognitive Entwicklung von Kindern. So hat sich in meiner Berufserfahrung zweifellos gezeigt, dass Kinder, die in mehrsprachigen Kindergärten aufwachsen, eine höhere kognitive Flexibilität und eine ausgeprägte Fähigkeit zur Problemlösung entwickeln. Die genannten Vorteile erstrecken sich über den individuellen Nutzen im späteren Berufsleben hinaus und beeinflussen die Offenheit und das Verständnis für andere Sprachen und Kulturen sowie die interkulturelle Kommunikation allgemein.

Eine Deutschpflicht in Kindergärten und Schulen ist eine Schnapsidee!

Kinder zeigen oft ein höheres Maß an kultureller Sensibilität, was den Aufbau positiver sozialer Beziehungen sicherlich erleichtert. Unbestritten ist, dass die Beherrschung mehrerer Sprachen den Kindern Türen zu einer globalisierten Gesellschaft öffnet, in der es keine guten und keine schlechten Sprachen gibt. Keine Sprache darf verkümmern, jede Sprache verdient es, gefördert zu werden, auch das Türkische. Eine Deutschpflicht in Kindergärten und Schulen ist eine Schnapsidee. Wenn mir ein Kind in der Gruppe die Arme entgegenstreckt und zwischen Deutsch und Türkisch wechselt, um abzuklären, welche Sprache ich denn spreche, dann soll ich das Kind dafür bestrafen? Nein, eine Sprachpolizei im Kindergarten oder in der Schule ist Gift für unsere Gesellschaft.

Doch konzentrieren wir uns auf das Positive. Mit mehrsprachigen Kindergärten fördern wir die Anpassungsfähigkeit unserer Kleinsten in verschiedenen Umgebungen und helfen ihnen, berufliche Perspektiven im späteren Leben zu erweitern. Dabei spielen wir als Eltern und Kindergartenpädagoginnen eine entscheidende Rolle, indem wir proaktiv die sprachliche Entwicklung durch aktives Zuhören, vielfältige Gespräche, spielerisches Lernen und die Integration von Alltagssituationen im Kindergarten fördern. Mehrsprachige Kindergärten und Schulen bringen sprachsensible Kinder, Jugendliche und Erwachsene hervor. Sprachsensibilität bietet nicht nur ein besseres Verständnis für andere Kulturen, sondern fördert auch das Selbstbewusstsein.

Durch die Förderung und Pflege der vielseitigen Fähigkeiten und Fertigkeiten, die mit Mehrsprachigkeit in Verbindung stehen, können wir – über politische Lippenbekenntnisse hinaus – als Gesellschaft dazu beitragen, dass zukünftige Generationen ihre sprachlichen und kulturellen Kompetenzen erweitern und erfolgreich in einer globalisierten Welt agieren können. Wenn Paul Schwarzenbacher in der „Presse“ (am 30. 11.) also schreibt, dass „Mehrsprachigkeit eine persönliche, vor allem aber gesellschaftliche Bereicherung in einer an Vielfalt ständig wachsenden Gesellschaft [ist]“, dann ist ihm zuzustimmen. Es ist zu hoffen, dass die Politik dem Abbau des Sprachenangebots in Kindergärten und Schulen einen Riegel vorschiebt, bevor es zu spät ist.

Margit Leisser ist Kindergartenpädagogin i. R. und war mehr als 30 Jahre in verschiedenen Kindergärten in Niederösterreich und Wien tätig.

