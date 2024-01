Österreich – die ganze Geschichte! Die ganze?

Der ORF versucht, seinen gesetzlichen Bildungsauftrag mit einer großen Geschichtsdokumentation zu erfüllen.

Wie müsste sich Friedrich Schiller freuen, wenn er sehen könnte, wie eine österreichische ORF-Dokumentationsserie von 2024 von dem großen Fortschrittsgedanken erfüllt ist, welchen er 1789 in seiner Antrittsrede als Professor in Jena („Was heißt und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte?“) begeistert vorgetragen hat! Wie Schiller die vom Licht der Aufklärung überstrahlten Länder Europas seiner Zeit gepriesen hat, so weist die eben auf ORF III ausgestrahlte Doku der ersten Jahrhunderte der österreichischen Geschichte ständig von fern auf die heutige ruhmreiche Epoche der anerkannten Menschenrechte und Demokratie voraus. Im stolzen Bewusstsein, „wie wir’s dann zuletzt so herrlich weit gebracht“ (Goethes Mephistopheles) schauen wir schaudernd, doch letztlich erleichtert auf die Zeiten geballter Unvernunft und Wirrnis zurück. Keine Rede mehr vom romantischen Irrtum des Historismus, wie ihn Leopold Ranke (1795–1886) formuliert hat: „Jede Epoche ist unmittelbar zu Gott.“

Die bisher ausgestrahlten zehn Folgen der ersten Staffel (von vier geplanten) reichen von den Anfängen Österreichs um 1000 bis zur Französischen Revolution. Die mittelalterliche Hälfte bis etwa 1500 nimmt kaum mehr als vier Folgen ein. Genau lässt sich das nicht angeben, da die Darstellung in einer einzelnen Folge mitunter in mehreren Jahrhunderten herumwandert. Da kann man leicht die zeitliche Orientierung verlieren, was aber von den Gestaltern gern in Kauf genommen wird. Die Vorgaben der so innovativen Medien-, Schul- und Museumspädagogik verachten ja die strenge Chronologie ebenso wie jede Orientierung an Regierungsdaten, Herrschergestalten, Kriegsereignissen, Friedensschlüssen etc. Große Themenkreise geben den Rahmen: Kreuzzüge, Kolonisation, Klimawandel, Kapitalismus, Aberglauben, Aufklärung. Große Lenker der Geschichte haben so ziemlich ausgedient. Nur einstmals unterbelichtete Frauengestalten wie Herzogin Theodora († 1183) dürfen ein wenig mehr ins Licht treten. Alltagsgeschichte, wie sie jeder Mann, jede Frau, jedes Kind erfahren konnte oder musste, steht im Fokus. Witterung, Ernährung, Hygiene, Krankheiten, Arbeit, Unterdrückung durch die Herrschenden, Kriegsgräuel prägen da die Alltagserfahrung.

Auswahl tut stets not

So erfährt man denn z. B., dass das Hochmittelalter (v. a. 1150–1250) eine vom Klima begünstigte relativ warme Epoche war, in der auch in Österreich der Handel und Wandel, der Landesausbau, das Städtewesen, Errichtung und Ausbau von Klöstern, Stiften und Pfarreien blühten. Als Beispiele werden das Schottenkloster, Heiligenkreuz, St. Stephan vorgestellt. Auswahl tut natürlich angesichts der begrenzen Sendungszeit stets not. Alle Blicke werden auf das Lebensnotwendige, Brauchbare, Nützliche, Gewinnbringende ausgerichtet – mit der entscheidenden Ausnahme fremdländischen Einflusses. Da darf einmal das Schöne, Feierliche, Schmuckvolle, Weihevolle, sogar Religiös-Symbolische ein wenig hervorlugen. Tatsächlicher oder vermuteter kultureller Austausch mit Byzanz und islamischen Ländern in jener Zeit erweckt plötzlich Interesse. So zeigt man uns z. B. die ringförmigen Balustraden hoch oben an den romanischen Spitzen der sogenannten Heidentürmen von St. Stephan – angeblich Parallelen zu islamischen Minaretten aus der Zeit der Kreuzzüge. Ganz ausgeschlossen ist das nicht, auch wenn die heute sichtbaren Balustraden offensichtlich erst aus der Gotik stammen. Gelten doch die Muslime den allermeisten Christen des Hochmittelalters in der Tat fälschlich als Heiden, also Götzenanbeter. Doch alles Wesentlich an der ersten Wiener Stephanskirche stammt jedenfalls aus westlicher romanischer Architekturtradition, die dieser historischen Dokumentation kaum eine Erwähnung wert ist. Doch repräsentieren für uns heute in aller erster Linie die Türme und/oder Langhäuser der Kirchen von Wien (St. Stephan), Seckau, Gurk, Heiligenkreuz etc. das Hochmittelalter am sichtbarsten. Vor diesen gewaltigen Gotteshäusern standen auch alle Zeitgenossen staunend, demütig, ängstlich, hoffnungsfroh, vor allem aber gläubig.

Im Glauben bestand mindestens ebenso wie in ihren leiblichen Existenznöten und -freuden ihr grundsätzliches Anderssein gegenüber uns Heutigen in unserer säkularisierten Welt. Er wird jedoch hier bloß stillschweigend vorausgesetzt, kaum andeutungsweise dokumentiert, meist nur in seinen ‚Auswüchsen“ im Aberglauben, oder in dem, was man dafür hält. Zum kanonischen Glaubenswissen gehörten damals jedenfalls Himmel und Hölle, Engel und Dämonen, die den Gläubigen in der Predigt eindrucksvoll geschildert und dementsprechend von diesen gläubig imaginiert werden. Dafür und dagegen werden ihnen sakramentale Hilfen von den Geistlichen zur Verfügung gestellt, einer allgegenwärtigen Schar von Männern, die wohl an die zehn Prozent der Bevölkerung ausgemacht haben könnten – ein heute kaum noch vorstellbarer Prozentsatz. Den Geistlichen obliegt auch fast allein die Schulbildung der privilegierten Randgruppe der dann Lese- und Schreibfähigen. Diese treten ihrerseits wieder ganz überwiegend in den geistlichen Stand ein, meist in Klöster, Stifte und Pfarren. Ausnahmen von allen Regeln und Gesetzen sind aber damals grundsätzlich weit häufiger als heute. Ebenso wie analphabetische Geistliche gibt es auch schriftkundige Laien, insbesondere, aber keineswegs durchgängig unter Mächtigen und Reichen.

Seltene Rede von der Bildung

Vom ganzen Bildungswesen ist in den ersten Folgen dieser Dokumentation nur gelegentlich und zufällig die Rede, obwohl wir uns heute analphabetische Fürsten kaum vorzustellen vermögen, wie die Babenbergerherzöge oder noch Rudolf I. von Habsburg. Deshalb brauchen wir uns diese auch keineswegs gänzlich ungebildet vorzustellen. Schriftlose Kulturen speichern durchaus großes Wissen, wenn auch nur durch Mund und Ohr. Sie besitzen auch Dichtung, meist in gebundener Rede, in Versen und Reimen zu mnemotechnischen Zwecken, bisweilen mit musikalischer Begleitung und mit Singstimme vorgetragen. Diese Dichtung dient gewiss zu ästhetischem Vergnügen, aber ebenso zur Wissensvermittlung aller Art, schließlich zur Repräsentation von Herrschaft und Stand, hat also auch eminente politische Funktion. Sie in einer historischen Dokumentation einfach wegzulassen, verstümmelt den historischen Gesamtzusammenhang mindestens ebenso wie der Verzicht etwa auf den hygienischen oder klimatischen Aspekt. Europäische Bedeutung hat der Wiener Hof der Babenberger nicht nur durch seine wirtschaftliche und politische Bedeutung, sondern auch durch den hier vorgetragenen Donauländischen Minnesang in der zweiten Hälfte des 12. Jh. erlangt, der dann in Gestalt des großen Sängers und Dichters Walther von der Vogelweide gipfelt, der allerdings mit seiner Kunst viel weitere Kreise, über Österreich hinaus, zieht.

Die „ganze“ Geschichte kommt, mag sie auch von den Anfängen bis zur Gegenwart reichen, nur zum Vorschein, wenn auch geistige Erscheinungen wie Religion, Bildung, Wissenschaft und Künste zumindest exemplarisch ausreichend berücksichtigt werden.

