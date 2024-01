Erstes Frost-Opfer: 78-Jährige nach Sturz im Freien tot

Eine Frau starb in Oberösterreich unweit ihrer Wohnung.

Eine 78-Jährige ist am Donnerstagnachmittag in Waldzell im Bezirk Ried erfroren in einem Feld gefunden worden, wie am Freitag bekannt wurde. Eine Passantin hatte die Polizei gegen 15.30 Uhr über ihre Entdeckung verständigt.

Der alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Laut ersten Erhebungen hatte sie wohl am Donnerstag gegen vier Uhr ihre Wohnung verlassen. Kurz darauf dürfte sie in der Nähe gestürzt und erfroren sein, berichtet die Polizei. (APA)