Eiskristalle verformen sich durch Druck und „Doping“ zu Weltall-Eis

Innsbrucker Forschende erzeugen im Labor Eisformen, wie sie sonst im All, im Inneren des Erdmantels oder im Eis der Jupiter- und Saturnmonde zu finden sind.

Bisher sind zwanzig Eisformen bekannt. Da wären gewöhnlicher Schnee, Raureif und Eis auf der Erdoberfläche (hexagonales Eis bzw. Eis I) oder Eis VI und Eis VII, die im Erdmantel vorkommen. Letztere benötigen viel höheren Druck, um zu entstehen. Auch im Weltall konnten 13 verschiedene Arten von Eis nachgewiesen werden. Beispielsweise sind die Eismonde von Jupiter und Saturn von kilometerdicken Eisschichten überzogen. Theoretisch könnte solches Eis auf der Erde existieren, doch für den notwendigen Druck müsste ihr Eispanzer viel tiefer sein. Um etwa Eis I in Eis II umzuwandeln, wäre das Doppelte der sechs Kilometer tiefen Eisschichten der Antarktis notwendig.

An der Uni Innsbruck entwickelten Forschende um Thomas Lörting und Christina M. Tonauer vom Institut für Physikalische Chemie neue Strategien, um solche Eisformen unter Laborbedingungen herzustellen. Ihre anhand von Eis XIV erprobten Methoden wurden kürzlich im Journal Pnas Nexus publiziert. Der Clou: Druck von 8000 Bar und kleine Mengen von Wasserstoffatomen (H) als Doping. Diese sorgen für mehr Ordnung im Eis, das daraufhin spröde wird und elektrische Ladungen isoliert.

Die Ordnung beschleunigen

In Kristallen sind die Moleküle nach einem Muster geordnet, bei Eis allerdings nur die Sauerstoffatome. Die Wasserstoffatome wollen sich zwar in dieselbe Richtung orientieren, aber die frostigen Umstände verwehren ihnen dies. Darum spricht man in der Fachsprache auch von „frustrierten Eiskristallen“ (die ungeordnete Struktur der Wasserstoffatome lässt übrigens Berggletscher fließen). Um exotische Eisstrukturen besser verstehen zu können, ersetzen die Forschenden Wasserstoffatome durch die langsameren Deuterium-Atome („schwerer Wasserstoff“).

Druck von 8000 Bar (das Achtfache des Drucks am Grund des Marianengrabens) zwingt die Wassermoleküle nun, beweglich zu bleiben. Auch untergemischte leichtere Wasserstoffatome sowie kleine Mengen an Säure schaffen Freiräume in der Kristallstruktur, wodurch sich die Atome besser rühren können. So stellt sich mehr Ordnung ein – und zwar um das rund 100.000-Fache schneller als auf natürlichem Weg.

Die neuen Herstellungsstrategien sollen künftig helfen, bekannte und neue Eisformen – es wird vermutet, dass 56 Eisformen existieren – zu erforschen, ohne dafür jahrelang Geduld aufbringen zu müssen. (APA/cog)