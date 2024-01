Gut getunkt? Goffinkakadus tauchen Zwieback in Wasser

Die Tiere sind erfinderisch, um an Futter zu gelangen. Und sie bereiten es auch ein Stück weit zu.

Die Vorstellung erheitert. So mancher Mensch tunkt gern sein trockenes Kipferl in Kaffee. Doch auch Tiere wurden schon beobachtet, wie sie sich ihre Mahlzeit mitunter auf ähnliche Weise ein wenig schmackhafter machen: Waschbären etwa, aber auch einige Vogelarten sah man in freier Wildbahn, wie sie Futter vor dem Verzehr in Wasser tauchten. Ein Forschungsteam um Biologin Alice Auersperg vom Messerli-Forschungsinstitut der Vet-Med-Uni Wien hat dieses Verhalten bei in Gefangenschaft lebenden Goffinkakadus entdeckt – und näher untersucht.

Vögel entfernten Hindernisse

Es beobachtete die Vögel zwölf Tage lang in den ersten 15 Minuten, nachdem diese ihre Mittagsration erhalten hatten. Am Menüplan standen neben Zwieback auch Trockenfrüchte, Cornflakes, verschiedene Samen und Pellets. Sieben der 18 Tiere flogen – fast immer mit Zwieback, manchmal auch mit Bananen- und Kokoschips – im Käfig zur Wasserschale. Die Zwiebackstücke wurden durchschnittlich 23 Sekunden lang getunkt, berichten die Forschenden im Fachmagazin Biology Letters. Lang genug also, um sie aufzuweichen. Dazu scheuten die Tiere keinen Aufwand: Sie kletterten auf Leitern oder räumten Hindernisse weg, um zur Wasserschale zu gelangen.

Typisch für die Art ist das Verhalten der Goffinkakadus aber nicht, die eigentlich für die Herstellung und den geschickten Gebrauch von Werkzeug bekannt sind, um an Futter zu kommen: Weniger als die Hälfte der Tiere zeigte das Verhalten. Es dürfte sich eher um eine „Innovation bei der Nahrungssuche“ handeln, mutmaßt das Team. Wobei: Über Geschmack lässt sich ja bekanntlich nicht streiten. Oder: Nicht jede und jeder tunkt sein Kipferl in Kaffee. (APA/gral)