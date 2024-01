Ein Lichtschalter für Rezeptoren

Krebszellen interagieren mit dem umgebenden Gewebe über eine Vielzahl von Signalwegen. Ein Forschungsteam der FH Krems nutzt lichtempfindliche Moleküle, um deren Funktion zu erforschen.

Das korrekte Zusammenspiel der verschiedenen Zelltypen im menschlichen Gewebe ist eine hochkomplexe Angelegenheit. Ebenso komplex sind die Ursachen, wenn etwas schiefgeht und zum Beispiel durch eine Ansammlung von Mutationen Krebszellen entstehen. Diese stark veränderten Zellen haben es anfangs oft gar nicht leicht zu überleben: Sie werden meist von unserem Immunsystem erkannt und bekämpft. Deswegen muss sich eine Tumorzelle über eine Vielzahl von Signalen erst eine vorteilhafte Umgebung schaffen: etwa das Blutgefäßwachstum stimulieren und das Immunsystem so gut wie möglich austricksen.

Ein wichtiger Faktor bei der Entstehung dieser sogenannten Tumormikroumgebung sind die Toll-Like Rezeptoren (TLR, siehe Lexikon), besonders TLR 4, der körperfremde Verbindungen wie Bakterien erkennt und unser angeborenes Immunsystem aktiviert. Diese Rezeptoren sitzen primär in Zellen unseres Immunsystems, aber auch in Blutgefäßen, Darm- und Krebszellen. Was genau passiert, wenn TLR angeschaltet werden und welche Rolle sie bei der Darmkrebsentwicklung spielen, untersucht Biotechnologin Anna Stierschneider in der Forschungsgruppe von Christoph Wiesner am IMC Krems. Dazu nutzt sie einen neuen „molekularen Lichtschalter“, der u. a. am Institute of Science and Technology (IST) Austria in Klosterneuburg entwickelt wurde und Rezeptoren mittels Licht beliebig ein- und ausschalten kann.

Proteine aus Pflanzen

Die Forschenden bedienen sich dabei der Trickkiste der Natur, genauer bei Pflanzen, die im Laufe der Evolution spezielle Lichtsensoren entwickelt haben. Sie enthalten sogenannte Licht-Sauerstoff-Spannungs-Proteindomänen, die aneinander binden, wenn Licht einfällt. Stierschneider hat nun die Lichtrezeptoren an den TLR4-Rezeptor gekoppelt – und so einen Lichtschalter für dessen Aktivierung entwickelt. Fällt blaues Licht auf den modifizierten Rezeptor, verbinden sich seine Komponenten, er wird aktiv. „Durch diesen optogenetischen Kontrollschalter können wir die Aktivierung von TLR4 extrem genau steuern, zeitlich und räumlich. Das gibt ganz neue Möglichkeiten für Experimente“, sagt sie über das Resultat aus ihrem vom Wissenschaftsfonds FWF finanzierten Projekt. Diese Mikroumgebung wird in Kollaboration mit der Forschungsgruppe von Helmut Dolznig (Med-Uni Wien) simuliert.

Darmkrebszellen und andere wichtige Zelltypen sowie die Stammzellen mit dem optogenetisch aktivierbaren TLR4 werden dabei gemeinsam in der Petrischale herangezüchtet. Scheint nun blaues Licht auf das Zellgemisch, erfolgen die Aktivierung des Rezeptors und die darauffolgende Signalkaskade. „Wir können unsere 3-D-Zellkultur direkt im Mikroskop kultivieren und die Effekte sofort beobachten, nachdem das Licht den Rezeptor aktiviert hat“, erklärt Stierschneider.

Verfolgt werden dabei Phänomene wie Zellmigration und Zellteilung, aber auch molekulare Effekte wie veränderter Zellstoffwechsel und Genexpression in allen beteiligten Zelltypen. „Erst müssen wir wissen, was genau in den Zellen passiert. In Zukunft könnte uns das helfen, ein Medikament zu finden, das zielgenau auf den Rezeptor wirkt und weiteres Tumorwachstum bei Darmkrebs verhindert.“