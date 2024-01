Zwei Königinnen und ein Kaiser

Es begann bei den Olympischen Spielen. Ein Déjà-vu: Königin Mary - eine bürgerliche Ausländerin auf einem skandinavischen Königsthron. Und ein Abschied in München.

Wie das Leben so spielt. Da lernt anno 2000 eine junge Australierin während der Olympischen Spiele in einer Bar in Sydney einen „Mate“ kennen, der sich als Dänenprinz Frederik entpuppt. 23 Jahre später steigt Mary Donaldson am Sonntag als Königin auf den Thron in Schloss Amalienborg in Kopenhagen – eine „Schmalspur-Königin“ in einer „Radfahrdemokratie“, wie Briten spotten würden. Dennoch ein Märchen aus Down Under.

Ein Déjà-vu für Royalisten: 1972 hatte die Deutsch-Brasilianerin Silvia Sommerlath als Chef-Hostess bei Olympia in München den schwedischen Kronprinzen Carl Gustaf so bezirzt, dass er sie vier Jahre später zur Königin machte. Seither ist die „deutsche“ Monarchin aus den bunten Blättern nicht wegzudenken.

Just in jenem Olympiastadion in München feierte 1974 einer seinen größten Triumph als Spieler, den selbst die „New York Times“ in ihrem Nachruf als „Der Kaiser“ titulierte. Henry Kissinger fachsimpelte mit ihm in der Kabine von New York Cosmos, während er in der Eiswanne saß. Andy Warhol porträtierte ihn, und im Studio 54 in New York hatte er einen Stammtisch. In München wollen sie dem Buben aus Giesing ein Denkmal errichten und in der Bayern-Arena eine Trauerfeier ausrichten. „Danke, Franz“, leuchtet darauf. Es ist das Ende eines Fußballmärchens.

