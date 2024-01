Frau stirbt bei Brand eines Hauses in Niederösterreich

Auch eine Katze kam bei dem Feuer ums Leben. Mögliche Ursachen könnten eine offene Flamme oder ein technischer Defekt sein.

Eine 76-jährige Bewohnerin ist am Freitag bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Großharras (Bezirk Mistelbach) ums Leben gekommen. Auch eine Katze starb dabei. Als mögliche Ursachen für das Feuer galten Unachtsamkeit mit offener Flamme oder ein elektrischer Defekt, teilte Polizeisprecherin Manuela Weinkirn mit. Hauptsächlich betroffen vom Brand waren Wohn- und Essbereich des Hauses.

Alarmiert worden waren die Einsatzkräfte gegen 10.00 Uhr. Mehrere Freiwillige Feuerwehren standen bei den Löscharbeiten im Einsatz. Spezialisten von Landes- und Bundeskriminalamt führten in den Nachmittagsstunden die Ursachenermittlung durch. (APA)