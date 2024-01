Tote Frau bei Brand in Haus in Niederösterreich gefunden

Hintergründe sind noch nicht bekannt. Das Feuer war gegen 10.00 Uhr im Bezirk Mistelbach ausgebrochen. Mehrere Feuerwehren standen im Einsatz, um es zu löschen.

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Großharras (Bezirk Mistelbach) ist am Freitag eine Frauenleiche entdeckt worden. Die genaue Identität stand vorerst nicht fest, sagte Polizeisprecherin Manuela Weinkirn auf Anfrage. Wie der „ORF“ Niederösterreich berichtet, dürfte es sich um die Bewohnerin des Hauses handeln. Ermittlungen zur Ursache wurden aufgenommen.

Ausgebrochen waren die Flammen gegen 10.00 Uhr. Mehrere Freiwillige Feuerwehren standen bei den Löscharbeiten im Einsatz. Die Tote dürfte in der Küche entdeckt worden sein. Landes- und Bundeskriminalamt übernahmen die Brandermittlung. (APA)