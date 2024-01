Milena Moser: Nur ohne meine Mutter

Milena Mosers Roman „Der Traum vom Fliegen“ bleibt leider auf dem Boden der Konventionalität.

Sofia hat zwei Väter, ist wohlbehütet in Kalifornien aufgewachsen und hat sich im vergangenen Jahr Übergewicht angegessen – sie wird nun in eine Privatklinik geschickt, um wieder abzunehmen. Was die beiden Väter nicht wissen: Das Übergewicht ist Absicht, und Sofia hat nicht vor, an ihrem Körper etwas zu verändern. „Das zusätzliche Gewicht verlieh ihr tatsächlich ein Gefühl der Geborgenheit, aber auch das hatte nicht gereicht. Sie brauchte mehr. Es war ihr nichts anderes übrig geblieben, als ihren Körper von innen zu beschweren.“

Sofia hatte als Kind vom Fliegen geträumt, ganz realistisch waren ihr die Träume immer vorgekommen, nur gab es da einen Albtraum, der ihr das Fliegenwollen verleidet hatte, plötzlich schien sie an unsichtbaren Stricken zu hängen, die sie herunterzogen. Ab da war der Traum erloschen.

Die Schweizer Autorin Milena Moser, die vor über 30 Jahren mit ihrem witzig-bösen Debüt „Die Putzfraueninsel“ schlagartig bekannt wurde, hat sich vor Jahren in Kalifornien niedergelassen und schreibt einen Bestseller nach dem anderen. „Der Traum vom Fliegen“ bleibt leider in der Konventionalität gefangen, der Alltag in der privaten Essstörungsklink wird wenig ambitioniert beschrieben, man erfährt nichts, was man nicht schon gewusst hätte (dass sich etwa die Mageren immer mehrere Kleiderschichten überziehen). Auch Sofias Herkunftsgeschichte, die im Lauf der Handlung aufgedeckt wird, lässt einen kalt. Schade.