Engpässe im Roten Meer: Volvo setzt Produktion in Gent aus

Der Autokonzern stoppt aufgrund anhaltender Spannungen im Roten Meer seine Produktion in Gent in der kommenden Woche.

Der Automobilkonzern Volvo will in Folge der Spannungen im Roten Meer die Produktion im belgischen Gent in der kommenden Woche für drei Tage stoppen. Dies sei eine Reaktion auf Verzögerungen bei Lieferungen von Getrieben, erklärte das Unternehmen am Freitag. Das Volvo-Werk im schwedischen Göteborg sei nicht betroffen. Auch das dänische Schifffahrtsunternehmen Torm fährt vorerst nicht mehr übers Rote Meer, schreibt AFP.

Der Autobauer, der mehrheitlich dem chinesischen Geely-Konzern gehört, ist nach Tesla der zweite größere Hersteller, der mit Produktionsunterbrechungen auf die Angriffe jemenitischer Houthi-Rebellen auf Frachter im Roten Meer reagiert. Tesla hatte angekündigt, einen Großteil seiner Fahrzeugfertigung im brandenburgischen Werk Grünheide für zwei Wochen zu unterbrechen. Grund sei das Fehlen von Bauteilen wegen der Sicherheitslage im Roten Meer.

Vom dänischen Schifferei-Unternehmen Torm hieß es: „Torm hat heute beschlossen, alle Transitfahrten durch das südliche Rote Meer bis auf Weiteres zu unterbrechen.“ Die Firma betreibt eine Flotte von rund 80 Schiffen und ist auf den Transport von Erdölprodukten spezialisiert.

Schiffsverkehr seit Wochen eingeschränkt

Wegen Angriffen der jemenitischen Houthi-Rebellen mit Drohnen und Raketen auf Handelsschiffe im Roten Meer ist der Schiffsverkehr in der wichtigen Handelsstraße seit Wochen beeinträchtigt. In der Nacht zum Freitag griffen das britische und das US-Militär gemeinsam Stellungen der Miliz im Jemen an. Wegen Befürchtungen einer weiteren Eskalation des Nahost-Konflikts stieg am Freitag der Ölpreis spürbar.

Das Rote Meer verbindet über den Suezkanal den Indischen Ozean mit dem Mittelmeer und bildet so eine zentrale Handelsstraße, über die bis zu zwölf Prozent des Welthandels abgewickelt werden. Viele Reedereien haben wegen der Huthi-Angriffe den Verkehr durch das Rote Meer eingestellt oder eingeschränkt und leiten Schiffe um. (APA/Reuters)