Jason Statham: Der kühlste Kopf im Actionfilm

Jason Statham, hier in „Parker“, bleibt als Actionheld stets professionell. Constantin

Wie viele waschechte – und im Mainstreamkino erfolgreiche – Actionstars gibt es noch? Der Brite Jason Statham ist jedenfalls einer davon. Ein Schaffensquerschnitt anlässlich des Starts seines jüngsten Krachers „The Beekeeper“.

The Transporter

von Louis Leterrier und Corey Yuen, 2002

Zu sehen auf Netflix

Der Actionheld als Lieferjunge: Es ist vielleicht kein Zufall, dass Jason Statham der internationale Durchbruch zum Superstar mit einer Figur gelingt, die einer – vorderhand – denkbar unspektakulären Tätigkeit nachgeht. Der „Transporter“ Frank Martin verdient sein Geld damit, Pakete von A nach B zu befördern. Zu den eisernen Regeln, die er sich setzt, gehört, sich nicht für den Inhalt dieser Pakete zu interessieren. Natürlich kommt es, wie es kommen muss: Eines Tages öffnet er doch eines, und sofort hat er den Salat. Fortan hetzt er, von allerlei Gangstern verfolgt, an der Seite der taiwanesischen Schauspielerin Shu Qui durch Südfrankreich beziehungsweise durch eine akrobatisch inszenierte Actionsequenz nach der anderen.

In vielem ist „The Transporter“ eine Blaupause späterer Statham-Hits: dynamisches, fettfreies und ein bisschen zynisches Actionkino, perfekt zugeschnitten auf den Hauptdarsteller, einen eleganten Pragmatiker des Prügel- und Ballerfilms, der anstatt auf Pathos und große Gesten auf trockenen Charme und perfekte, wuchtige Körperbeherrschung setzt. Regie führen Louis Leterrier und der Hongkong-Altmeister Corey Yuen, und in der Tat kommt „The Transporter“ der fiebrigen Intensität der besten asiatischen Actionfilme so nah wie kaum eine andere europäische Produktion. (luk)

Crank 2: High Voltage

von Mark Neveldine und Brian Taylor, 2009

Zu sehen bei Canal+

Sein Auto ist hinüber, doch als Chev Chelios von einem barmherzigen Samariter zwei Starthilfekabel gereicht bekommt, verbindet er sie nicht mit der Autobatterie; sondern klemmt sich kurzerhand eines an eine Brustwarze. Und das andere an die Zunge. Der resultierende Starkstromfluss revitalisiert ihn beziehungsweise das künstliche Herz, das in seinem Brustkorb schlägt. „Crank 2: High Voltage“ ist ein Film, der in jeder Hinsicht über die Stränge schlägt: albern, brutal, obszön, komplett amoralisch und ultraschnell geschnitten. Der Plot dreht sich um Chevs Suche nach seinem „echten“ Herz, ist aber bloßer Vorwand für einen Realfilm-Cartoon jenseits aller nur erdenklichen Geschmacksgrenzen. Gossenkino vom Feinsten. (luk)

Fast & Furious 7

von James Wan, 2015

Zu sehen im Abo bei diversen Anbietern

Anders als viele Actionheldkollegen macht Statham als Teamspieler eine ebenso gute Figur wie als Einzelkämpfer. Zur hochbudgetierten „Fast & Furious“-Reihe stößt er erst spät: Im siebten Kapitel wird er als Ex-Agent Deckard Shaw zunächst als Bösewicht eingeführt, wechselt aber später auf die gute Seite. Während die beiden anderen Superstars der Serie, Vin Diesel und Dwayne Johnson, ihre Eitelkeiten kultivieren und bei jeder Gelegenheit zu beweisen versuchen, wer der tollste Hecht von allen ist, bleibt Statham stets cool und professionell. Und ein wenig schlecht gelaunt. Er will nur seinen Job machen und ansonsten in Ruhe gelassen werden. Eine Wohltat zwischen all den muskelbepackten Super-Egos. (luk)

Spy

von Paul Feig, 2015

Zu sehen bei Disney+

Wenn man sich etwas für Stathams Karriere wünschen könnte, wäre es, dass er sein komisches Talent viel öfter ausspielt. Sein Auftritt als Geheimagent Rick Ford in Paul Feigs „Spy“ ist leider eine seiner wenigen echten Komödienrollen, und seine raubeinige Pokerface-Performance trägt einiges zum Charme dieser auch sonst ziemlich amüsanten „James Bond“-Persiflage bei. Statham fungiert als Sidekick der ebenfalls brillant aufspielenden Melissa McCarthy. Die Rolle ist als Parodie auf eben jene Actionheldenklischees angelegt, von denen er sich sonst zuverlässig fernhält: Rick Ford ist ein narzisstisches und tumbes Großmaul, dessen Eskapaden seiner Umgebung zumeist mehr Schaden als Nutzen bescheren. (luk)

Operation Fortune

von Guy Ritchie, 2023

Zu sehen bei Sky

Fürs Kino entdeckt wurde ­Statham, vorher als Sporttaucher und Model einigermaßen erfolgreich, von Guy Ritchie. Dessen Langfilmdebüt war Stathams erste Filmrolle: In der an Tarantino geschulten Gangstergroteske „Bube, Dame, König, Gras“ (Canal+) übernahm er 1999 die Rolle eines ausgekochten Kleinganoven. Zum Teil basierte sie auf eigenen Erfahrungen: Statham wuchs als Sohn eines Straßenverkäufers in nicht allzu soliden Verhältnissen auf – und musste sich zeitweise selbst mit Tricksereien über Wasser halten.

Vier weitere gemeinsame Filme, darunter der moderne Klassiker „Snatch“ (2000), haben die zwei Briten seither abgedreht. Zuletzt 2023 die Actionkomödie „Operation Fortune“, in der ­Statham als Teil eines gut aufgelegten Ensembles einen Söldnerspion spielt, der dem britischen Geheimdienst ein gestohlenes Objekt wiederbeschaffen soll – wobei vorläufig nicht einmal die Bestohlenen wissen, was geklaut worden ist. Doch in Filmen wie diesem geht es eh nie um den Plan der Bösewichte, sondern darum, im Eifer des Gefechts, zwischen Honigfallen und Doppelagenten, einen kühlen Kopf zu bewahren. Und kein Kopf ist im Gegenwartsactionfilm kühler als der Jason Stathams. (luk)