Gewessler: „Was Mikl-Leitner hier macht, zerstört die Debatte“

Für Parteien, die in der Zeit der Krisen Verantwortung übernehmen und ein Land navigieren, ist es schwierig. Das sieht man in ganz Europa. Die Grünen haben ein sehr klares Profil und sind damit zu einem Kristallisationspunkt in der Debatte geworden. In ein Wahljahr gehend, halte ich es für ein bisschen wenig, wenn andere Parteien nur sagen, welche grünen Ideen ihnen nicht gefallen, sie aber keine eigenen Ideen haben.