„Wenn es Akte eines Genozids gegeben hat, dann gegen Israel“

Eine weiße, leere Sabbat-Tafel mit den Porträts der Geiseln als Anklage gegen die Hamas vor dem UN-Gericht in Den Haag. Imago / Koen Van Weel

Israel fuhr am Internationalen Gerichtshof alle rhetorischen Geschütze gegen den Völkermord-Vorwurf Südafrikas auf.

Am zweiten Tag der Anhörung am Internationalen Gerichtshof in Den Haag kämpften die Aktionisten um die besten Bilder für die Weltöffentlichkeit. Propalästinensische Demonstranten schmierten sich rote Farbe auf die Hände, um den hohen Blutzoll des Gaza-Kriegs zu illustrieren. Währenddessen bauten die Unterstützer Israels eine weiße Sabbat-Tafel mit Blumen und den Porträts der 132 Geiseln auf, die seit 98 Tagen im Gazastreifen verschleppt sind.

Unter die Anhänger der Palästinenser mischte sich Jeremy Corbyn, der altlinke ehemalige britische Labour-Chef. Angehörige der Geiseln tummelten sich sowohl vor dem Friedenspalast in Den Haag, dem Sitz des UN-Gerichts als auch im Gerichtssaal.

„Gefoltert, niedergebrannt, vergewaltigt“