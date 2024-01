Faule Vorsätze

Jetzt haben wir schon Mitte Jänner. Oder eher: erst. Denn kein Monat dauert länger als dieser frische erste, selbst für die kleine Minderheit (zu der ich mich zähle), die den Winter in der Stadt prinzipiell sehr mag.

Mitte Jänner ist das Jahr auch noch nicht weit genug fortgeschritten, um seine Neujahrsvorsätze schon verdrängt zu haben. Einer meiner Vorsätze lautet stets: den Terminkalender ordentlich halten. Ja, ich habe noch einen physischen Kalender, und jedes Jahr nehme ich mir fix vor, ihn in schöner Handschrift zu führen. (Nach nur einer Arbeitswoche darf ich vermelden: auch anno 2024 bereits gescheitert.) Jedes Jahr beim Übertragen der Termine aus dem Vorjahreskalender überlege ich, ob ich die Geburtstage von alten Freundinnen und Freunden überhaupt noch eintragen soll, auch wenn ich mit ihnen schon locker 15 Jahre nicht mehr geredet habe. Ich finde: ja. (Vielleicht sollte man – ein schöner Vorsatz – jenen Menschen heuer zum Geburtstag gratulieren, bei denen man sich schon lang nicht gemeldet hat.)

Sonst nehme ich mir lieber nichts vor, voriges Jahr habe ich unabsichtlich einen Dry January hingelegt (wenn einem das gar nicht auffällt, braucht man ihn vermutlich nicht). In der obligatorischen Neujahrsvorsatzsparte „Mehr Sport“ haben ich selbst und auch Instagram vor mir kapituliert: Hat es mir früher noch Hand- und Kopfstandübungen nahegelegt, ist dann auf das weniger akrobatische Wand-Pilates gewechselt, schlägt es mir nun die vielleicht unaufregendste aller Sportarten vor: Cozy Cardio. Dabei geht man einfach zu Hause zu Fuß, konkret auf einem auf Zeitlupenmodus eingestellten Laufband (das dann vielleicht einen anderen Namen braucht). Influencerinnen tragen beim Cozy Cardio extrem cozy Bademantel und knuffelige Hauspatschen und spazieren mit Kaffeehäferl in der Hand am Stand herum. Klingt machbar, wobei man dafür natürlich erst einmal so ein Nicht-Laufband bräuchte. Oder man geht einfach – ohne Bademantel und Hauspatschen – im Freien spazieren. Muss ich mir in Schönschrift in meinen Moleskine schreiben. In diesen Sinne: Alles Gute Ihnen und Ihren Vorsätzen!

