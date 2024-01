Britischer Dirigent Jan Latham-Koenig wegen Sexualdelikts angeklagt

Dem 70-Jährigen wird „Verabredung und Beihilfe zu einem Sexualdelikt an einem Kind“ vorgeworfen. Am Mittwoch nahm die Polizei ihn fest.

Der britische Dirigent Jan Latham-Koenig ist unter dem Vorwurf des Sexualdelikts an einer minderjährigen Person angeklagt worden. Der 70-Jährige sei am Mittwoch am Londoner Victoria-Bahnhof festgenommen und einen Tag später der „Verabredung und Beihilfe zu einem Sexualdelikt an einem Kind und sexueller Kommunikation mit einem Kind“ beschuldigt worden, teilte die Londoner Polizei am Freitag mit.

Am Freitag erschien Latham-Koenig zu einer Anhörung vor Gericht. Bei dem Termin bestätigte er lediglich seine Identität. Er wurde bis zu seiner nächsten Vorladung im Februar gegen Kaution auf freien Fuß gesetzt.

In seiner langen Karriere hat Latham-Koenig unter anderem das Royal Philharmonic Orchestra, das London Philharmonic Orchestra und Ensembles der BBC dirigiert. Er war außerdem künstlerischer Leiter der Neuen Oper in Moskau. 2020 wurde er von Königin Elizabeth II. für seine Verdienste um die kulturellen Beziehungen zwischen Großbritannien und Russland geehrt.