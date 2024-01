Italien blockiert Auslieferung von Mordverdächtigem

Argentinien will Pater Franco Reverberi wegen Mordes an einem politischen Aktivisten und Beteiligung an Folterungen vor Gericht stellen. Doch Italien weigert sich, den Geistlichen auszuliefern.

Das italienische Justizministerium hat die Auslieferung eines Priesters an Argentinien blockiert, dem Menschenrechtsverbrechen während der Militärdiktatur in den 1970er und 1980er-Jahren vorgeworfen werden. Pater Franco Reverberi ist wegen des mutmaßlichen Mordes an dem 20-jährigen politischen Aktivisten Jose Guillermo Beron im Jahr 1976 und wegen seiner mutmaßlichen Beteiligung an Folterungen während des Regimes von Jorge Rafael Videla angeklagt.

Reverberi, der sowohl die argentinische als auch die italienische Staatsbürgerschaft besitzt und inzwischen 86 Jahre alt ist, hat stets jegliche Schuld bestritten. Italiens oberstes Berufungsgericht hat seine Auslieferung im Oktober genehmigt, aber Justizminister Carlo Nordio hatte das Recht, die Entscheidung entweder zu bestätigen oder zu blockieren. Das Justizministerium hat wegen Reverberis fortgeschrittenen Alters und seines Gesundheitszustandes ein Veto gegen die Auslieferung eingelegt, berichteten italienische Medien.

Reverberi war Militärseelsorger

Der Priester, ein ehemaliger Militärseelsorger während der Militärdiktatur in Argentinien, war 2011 in seine Heimatstadt in der Nähe von Parma in Norditalien zurückgekehrt, nachdem in Argentinien Prozesse gegen Pro-Junta-Leute begonnen hatten.

Während der Militärdiktatur von 1976-1983 sind in Argentinien bis zu 30.000 linke Oppositionelle „verschwunden“, ein Euphemismus für Entführung und Ermordung, wie Menschenrechtsgruppen berichten. Am 22. April beginnt in Rom der Prozess gegen den argentinischen Armeeoffizier Carlos Luis Malatto, der der vorsätzlichen Tötung von acht Menschen unter dem Videla-Regime beschuldigt wird. (APA/dpa)