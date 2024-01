Neuseeländische Ex-Premierministerin Jacinda Ardern hat geheiratet

Die ehemalige Politikern und ihr langjähiger Partner, der Journalist Clarke Gayford, gaben sich das Ja-Wort. Die Hochzeit hätte eigentlich schon viel früher stattfinden sollen.

Vor rund einem Jahr gab die damalige Premierministerin Neuseelands m Jacinda Ardern, ihren Rücktritt an. Nun hat sie geheiratet: In einer privaten Zeremonie gaben sich Ardern und ihr langjähiger Partner, der Journalist Clarke Gayford das Ja-Wort. Die streng geheimgehaltene Zeremonie fand am Samstag unter hohen Sicherheitsvorkehrungen in der beliebten Weinregion Hawke‘s Bay auf der Nordinsel statt, wie neuseeländische Medien berichteten. Auf Fotos war das Paar Hand in Hand zwischen Reihen von Weinstöcken zu sehen.

Die Braut trug ein langes weißes Neckholder-Kleid und einen Brautschleier, der Bräutigam einen schwarzen Anzug mit Krawatte. Nach Angaben der Zeitung „New Zealand Herald“ und der Nachrichtenseite „Stuff“ waren nur Familienmitglieder, enge Freunde und einige Politiker eingeladen, darunter Arderns Nachfolger und Ex-Premierminister Chris Hipkins.

Ardern und Gayford sind seit Mai 2019 verlobt und wollten bereits Anfang 2022, doch aufgrund der strikten Maßnahmen gegen das Corona-Virus, die Ardern beschlossen hatte, wurde die Trauung verschoben.

Ardern wurde in ihrer Amtszeit eine Ikone der Linken weltweit. Mit 37 Jahren wurde die Labour-Politikerin 2017 die damals jüngste Ministerpräsidentin der Welt. In nur wenigen Monaten brachte sie es von der Vize-Oppositionsführerin zur Regierungschefin. Ihr kometenhafter Aufstieg trug einen Namen: Jacindamania. Als im Juni 2018 ihre Tochter Neve zur Welt kam, war sie die erste Regierungschefin seit Jahrzehnten, die während ihrer Amtszeit Mutter wird.

Aus der Parlamentswahl 2020 ging sie erneut als große Siegerin hervor. Das Parlament in Wellington ist seither divers wie nie. Zu ihrem Kabinett gehörten zahlreiche Frauen sowie mehrere Maori und LGBT (Schwule, Bisexuelle und Transgender). Ardern selbst erschien 2018 zu einem Dinner im Buckingham Palace in London in einem Maori-Federmantel. (Ag./Red.)