Perlgraupen-Orzotto

Ein Alpenklassiker, von Josef Mühlmann ein wenig modernisiert: mit Bärlauch, Rauchspeck und Parmesanschaum sowie Blattgrün.

Es ist eines dieser Gerichte, bei denen Josef Mühlmann die Tradition behutsam in die Moderne überführt: Aus Pustertaler Rollgerste macht er ein Orzotto, wie es bei den Südtiroler Nachbarn heißt. Besonderer Touch: der Parmesanschaum. Als Kontrapunkt gibt es zu Mühlmanns Version bitter-frisches Blattgrün obendrauf.

Zutaten für ca. 4 Personen. Orzotto: 200g kleine Gerste oder Bruchgerste, 0,5l Gemüsetee (also klare Gemüsesuppe), 1 El Butter, Bärlauchpesto nur aus den Blättern (mit Sonnenblumenöl und Salz gut mixen), Salz, Pfeffer, 2 El sehr klein gewürfelter geräucherter Speck. Für den Parmesanschaum: 1 große gekochte Kartoffel, 0,2l gute Rindersuppe, 0,2l gebräunte Butter, 0,2l Milch, Salz, eine gute Messerspitze Muskatnuss gerieben, 2 El Parmesan fein gerieben.

Zubereitung: Die Gerste mit dem Gemüsetee, also klarer Gemüsesuppe, wie ein Risotto zubereiten. Das Bärlauchpesto dazu geben und zum Schluss mit der Zugabe Butter zu einer geschmeidigen, cremigen Konsistenz finalisieren. Ab­schmecken. Speck auf das Orzotto geben.

Für den Parmesanschaum: Zutaten vermengen und gut mixen. Passieren und in eine Isi-Flasche füllen. Zwei Gaspatronen dazu und warm­stellen, am besten in einem Wasserbad. Espuma auf dem Orzotto und dem Speck verteilen.

Falls keine frischen Berg- und Wiesenkräuter im Haus sind, junge Blätter vom Kohlrabi oder Roter Rübe on top, für den bitter-frischen Kontrapunkt