»Spiele gern mit Klischees«

Taika Waititi hat mit »Next Goal Wins« einen farbenfrohen Feelgood-Film über eine dauernd verlierende Fußball-Nationalmannschaft in die Kinos gebracht. Warum ihn Sportfilme eigentlich gar nicht interessieren und er lieber klassische Helden dekonstruiert.

Taika Waititi, geboren 1975 im neuseeländischen Wellington, wurde bereits 2005 für einen Kurzfilm für den Oscar nominiert. Berühmt wurde er als Regisseur schräger Komödien wie „Wo die wilden Menschen jagen“ und „5 Zimmer Küche Sarg“, in denen er zum Teil auch als Schauspieler mit von der Partie war.

Inzwischen hat er mit zwei „Thor“-Abenteuern längst Hollywood erobert und wurde für „Jojo Rabbit“ mit dem Drehbuch-Oscar ausgezeichnet. Nachdem er zuletzt an gefeierten Serien wie „Reservation Dogs“ oder „Our Flag Means Death“ beteiligt war, ist mit „Next Goal Wins“ nun der nächste von ihm inszenierte Film in den Kinos zu sehen. Dabei geht es um Fußball: Die Nationalmannschaft von Amerikanisch-Samoa gilt als eine der schlechtesten der Welt. Die kleine Insel hält einen Rekord: Mit 31:0 kassierte das Nationalteam des US-Außengebiets gegen Australien die höchste Niederlage in einem offiziellen Bewerb. Trotzdem tritt sie zur WM-Qualifikation an.

Inspiriert von der wahren Geschichte erzählt Waititi wie das dauernd verlierende Team trotzdem antritt. Alle Hoffnung hängt an einem cholerischen Coach aus den USA, dessen Rolle Michael Fassbender nach längerer Leinwandpause übernimmt. Der Film läuft aktuell in den heimischen Kinos.

Mr. Waititi, Ihr neuer Film „Next Goal Wins“ erzählt die größtenteils wahre Geschichte eines Fußballtrainers, der die Nationalmannschaft von Amerikanisch-Samoa auf Vordermann bringen soll. Am Ende geht es dann aber doch nur sehr bedingt um Fußball, oder?