Österreichs Handballer hoffen auf die Sternstunde

Bei der EM wartet das eindrucksvoll wiedererstarkte Kroatien.

Mannheim. Es ist die erste große Überraschung dieser Handball-Europameisterschaft. „Es war ein perfektes Spiel von der ersten bis zur letzten Minute“, sagte Kroatiens Topmann Domagoj Duvnjak nach dem vor allem in der Höhe nicht erwarteten 39:29-Sieg gegen Spanien zum Auftakt der Gruppe B in Mannheim. „Es hat alles geklappt“, sagte der frühere Welthandballer des THW Kiel. Es gebe „solche Tage im Sport“, erklärte der 35-Jährige. Aber er habe lang nicht mehr „so ein Spiel gespielt“.

Doch Duvnjak und Co. wollen den Erfolg nur kurz genießen, am Sonntag wartet die zweite Vorrundenpartie, bei der es nun die Österreicher mit dem wiedererstarkten Kroatien zu tun bekommen (20.30 Uhr, live ORF Sport Plus).

Denn nach den enttäuschenden Auftritten bei den jüngsten drei Großereignissen waren die Kroaten dieses Mal nicht zum Favoritenkreis gezählt worden. Das hat sich nun geändert. Der zweifache Olympiasieger und Weltmeister von 2003 spielte zum Auftakt phasenweise wie im Rausch – und die Spanier, seit 2016 bei jeder EM im Finale, an die Wand.

Zum „Man of the Match“ gewählt wurde der gebürtige Wiener Ivan Martinović, der sich schon früh für Kroatiens Auswahl entschied, dort 2019 im A-Team debütierte und auch heute im Rampenlicht stehen wird. Der 26-Jährige wollte nach dem beeindruckenden Auftakt in Mannheim den Ball flach halten. „Pflichtsieg kann man nur schwer sagen, wir müssen jeden Gegner respektieren. Wir wollen gegen Österreich genauso von Anfang an kämpfen und versuchen, es ihnen 60 Minuten lang schwer zu machen“, erklärte der Rückraummann von der MT Melsungen, der schon als Kind die kroatische Handballlegende Ivano Balić verehrte. (red.)

Im Gegensatz zu Ivan Martinović blieb dessen Bruder Marin, der ebenfalls im Nachwuchs der Fivers Margareten groß wurde, stets dem ÖHB treu. Sechs A-Länderspiele absolvierte der 27-Jährige für Rot-Weiß-Rot, aktuell ist der Fivers-Akteur aber kein Thema für Teamchef Aleš Pajovič.

„In Kroatien hat in den vergangenen Jahren Unzufriedenheit geherrscht. Sie wollen der ganzen Nation zeigen, dass man sich auf die Handballer wieder verlassen kann, wenn es um Resultate geht“, meinte Marin, der mit seinem Bruder in Dauerkontakt steht. Dass die Kroaten nach den jüngsten Enttäuschungen (Plätze 15 und neun bei den vergangenen Weltmeisterschaften, Platz neun bei der EM) wieder aufzeigen wollen, wurde beim Auftaktsieg gegen Spanien untermauert.

Auch deshalb räumt Marin Martinović den Österreichern gegen Spanien (Dienstag) die größeren Chancen ein. „Die Kroaten sind körperlich doch so eine starke Mannschaft. Einem Mykola Bilyk, einem Lukas Hutecek wird es im Eins-gegen-Eins gegen Spanien leichter fallen. Kroatien hat eine super Deckung, einen riesengroßen Druck und wird mit 110 Prozent spielen.“