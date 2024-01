Kickl bei FPÖ-Neujahrstreffen: „Das Schicksalsjahr hat begonnen“

„Die Erlösung ist in Sicht“: Herbert Kickl beim FPÖ-Neujahrstreffen in Premstätten nahe Graz

Die FPÖ rief bei ihrem Jahresauftakt die „blaue Wende“ aus – just dort, wo sie den größten Skandal ihrer jüngeren Geschichte durchlebt. Wie Herbert Kickl zwischen teuren Schnitzelsemmeln und Volksmusik die FPÖ-Marschroute für 2024 vorgibt.

Kurz vor zehn Uhr Vormittag gibt es vor der Schwarzl-Halle im steirischen Premstätten bereits die ersten Enttäuschungen. Ein extra ganz früh aus dem nahgelegenen Graz mit seiner Frau angereister Pensionist sagt, dass er eigentlich am liebsten gleich wieder heimfahren würde, aber die Frau Gemahlin bestehe leider darauf, zu bleiben. Was war passiert? Stört den Mann die Politik der FPÖ, hat er plötzlich ein Problem mit dem radikalisierten Kickl-Kurs oder gar mit dem beispiellosen Finanzskandal der Blauen in der Steiermark, bei dem Steuergeld in Millionenhöhe in private Taschen gewandert sein soll? Mitnichten. Die Politik von Kickl findet er „großartig“, sagt er, die Aussicht auf einen „Volkskanzler“ ebenfalls, und im Parlament gehöre ohnehin „aufgeräumt“. Das Problem des Mannes ist ein anderes: Er hat trotz der frühen Anreise keinen Sitzplatz gefunden. Die Halle ist nämlich schon mehr als zwei Stunden vor der ersten Rede voll, busweise sind die Freiheitlichen auch aus anderen Bundesländern angereist. Die wenigen Plätze, die noch frei gewesen seien, die hätten Parteifunktionäre reserviert, beklagt er.