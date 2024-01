Sie servieren, sie retten Leben: Was Flugbegleiter alles können

Flugbegleiter werden meist nur als Servicekräfte wahrgenommen. Aber im Notfall wird klar: Sie retten binnen Sekunden Hunderte Menschenleben. Dazu gehören viel Training, viel Übung und Drill.

Schreien. Laut. Richtig laut. Aus voller Kehle. Schreien ist wichtig. Schreien hilft nicht nur – es rettet eventuell sogar Menschenleben. „Der Begriff ‚Schockstarre‘ kommt nicht von ungefähr“, sagt Daniela Zafiriadis. „In Extremsituationen sind viele Menschen oft wie gelähmt. Wir müssen sie dann aus dieser Starre holen. Da gibt es nur eines: schreien.“

Weil Menschen anzubrüllen aber eher nicht zu dem gehört, was im Alltag selbstverständlich ist – schon gar nicht in einem Beruf, in dem Höflichkeit, Freundlichkeit und servile Hilfsbereitschaft zur Job-Description gehören –, muss man es üben. Im Rollenwechsel wird das Schreien geübt, auch das, was man schreit oder ruft. Und wie. Weil es sonst dann, wenn es nötig ist, nicht funktioniert. Dann bleiben die einen, die große Mehrheit, wie angewurzelt und stocksteif sitzen – und ein paar andere drehen vor Panik durch. Oder wollen Helden sein. Das kann böse ausgehen. Und das gilt es zu vermeiden.