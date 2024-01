Wie viel Smalltalk verträgt das Kennenlernen?

Nach dem Befinden oder Beruf zu fragen ist vielen schon zu langweilig geworden. Sie nutzen Kennenlernkarten, um gehaltvollere Gespräche zu führen. Experten kritisieren indes den Sprechzwang.

Und, woher kennst du die Gastgeberin? Wie schmeckt dein Getränk? Woher kommst du eigentlich?“ So lauten Fragen, die unangenehme Stille füllen oder einer Party Atmosphäre verleihen sollen. Für Petra Köstinger sind sie Grund genug, um die Jacke anzuziehen und besagte Party zu verlassen. Sie ist es leid, über den Beruf, die Anzahl der Geschwister oder das vergangene Wochenende zu sprechen. Die 37-jährige Steirerin will von ihrem Gesprächspartner lernen. Herausfinden, was sein Lieblingsgefühl ist, wovon er aktuell zu viel hat, und was er eigentlich am besten kann. Selbst in der Menschenschlange vor der Toilette scheut sie sich nicht davor, Fremde anzusprechen. Sie mit Unerwartetem zu konfrontieren.