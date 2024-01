Abgabe auf Zweitwohnsitze in Wien verfassungswidrig?

Experte äußert verfassungsrechtliche Bedenken gegen Wiener Pläne.

Wien. Wer in Wien einen Zweitwohnsitz hat, soll künftig mit einer Abgabe zur Kasse gebeten werden. Damit will die Stadtkoalition von SPÖ und Neos erklärtermaßen einen „Beitrag für mehr Fairness in Wien“ leisten. Doch vor dem Ende der Begutachtungsfrist am kommenden Freitag meldet sich ein Verfassungsexperte mit Einwänden gegen das geplante Gesetz zu Wort.

Eine Abgabe dieser Art sei zwar schon möglich, nach der jetzigen Konzeption jedoch „verfassungsrechtlich bedenklich“, sagt Rechtsanwalt Christian F. Schneider, Dozent am Institut für Staats- und Verwaltungsrecht an der Universität Wien. In unveränderter Form drohe die Abgabe deshalb vom Verfassungsgerichtshof (VfGH) aufgehoben zu werden.