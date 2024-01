Erstes Taktieren um Koalitionen

Vizekanzler Kogler hält Dreierkoalition mit ÖVP, SPÖ und Grünen für möglich. Verteidigungsministerin Tanner präferiert eine Zweiervariante.

Wien. Zwar dauert es voraussichtlich noch etliche Monate bis zur nächsten Nationalratswahl. Für die Zeit danach lassen die Partei jedoch allmählich Präferenzen für künftige Koalitionen erkennen. Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) plädierte am Sonntag im Interview mit der Nachrichtenagentur APA für eine „Allianz der Konstruktiven“ gegen die FPÖ.

Jene, die Alternativen bieten können, sollten so miteinander umgehen, dass sie während des Wahlkampfes „und erst recht nach einer Wahl halbwegs gut miteinander reden und zusammenarbeiten können“, sagte Kogler. Könnten die Grünen also mit SPÖ und ÖVP koalieren? Man werde sehen, wie dann die Sondierungen laufen, „aber ja, es ist zumindest eine Möglichkeit“, meinte Kogler.

Tanner für einen Partner

Wenig Freude mit einer Dreierkonstellation hat Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP). In so einer Koalition werde es schwieriger, Kompromisse zu finden. Das könne man aktuell bei der Ampelkoalition in Deutschland erkennen, sagte sie am Sonntag. Jede Partei habe ihr eigenes Programm und ihre eigenen Zugänge, so Tanner: „Dass das bei drei Parteien herausfordernder ist, steht ja außer Frage.“ Daher müsse die ÖVP so stark wie möglich werden, um nicht nur den Kanzler zu stellen, sondern dass für eine stabile Regierung auch ein Partner reiche.

Derzeit ist die Volkspartei laut den Umfragen von diesen Zielen weit entfernt. Klar voran liegt die FPÖ, gefolgt von SPÖ und ÖVP, wobei im Rennen um Platz zwei derzeit eher die Sozialdemokraten im Vorteil sein dürften. Die Roten lehnen eine Koalition mit der FPÖ ab. Die ÖVP schließt sie aus, solang Herbert Kickl blauer Parteichef ist. Eine „Ampel-Koalition“ zwischen SPÖ, Grünen und Neos ist derzeit weit von einer Mehrheit entfernt, zudem hat das deutsche Vorbild massiv an Popularität verloren.

Schwarz-rote Annäherung

Zuletzt hatten sich ÖVP und SPÖ angenähert, nachdem sie sich in den vergangenen Jahren im Bund spinnefeind waren. Vor allem aus den Ländern kamen aus den beiden Parteien nun vermehrt Rufe, man solle doch auf eine Kooperation im Bund hinarbeiten. So etwa vergangene Woche von Niederösterreichs SPÖ-Chef, Sven Hergovich, der nach der Landtagswahl 2023 noch auf Konfrontationskurs mit der Volkspartei gegangen war. Auch in Tirol und Kärnten warben ÖVP und SPÖ für eine Koalition im Bund.

Im Nationalrat setzte Tauwetter ein. Unter ihrem Chef, Andreas Babler, gab die SPÖ ihre Position auf, türkis-grünen Verfassungs­gesetzen nicht die nötige Mehrheit zu verschaffen. Im Dezember stimmten die roten Abgeordneten dem Erneuerbare-Wärme-Gesetz zu. Beim Informationsfreiheitsgesetz, mit dem das Amtsgeheimnis abgeschafft wird, kündigte die SPÖ ebenfalls ihre Zustimmung an.

Doch ist höchst fraglich, ob die ÖVP und SPÖ nach der Nationalratswahl gemeinsam eine Mehrheit zusammenbekommen. Zu­min­dest derzeit schaut es nicht danach aus. ÖVP und SPÖ würden wohl die Grünen oder die Neos im Bund brauchen. Die pinke Parteichefin, Beate Meinl-Reisinger, erklärte vergangene Woche, ihre Partei sei bereit, Verantwortung in einer Regierung zu übernehmen. Eine Koalition mit der FPÖ könne sie sich nicht vorstellen, auch wenn es inhaltliche Schnittmengen zu den Blauen gebe, sagte sie.

Möglicherweise hält der Ausgang der Nationalratswahl aber auch Überraschungen bereit. Vor dem Urnengang 2019 galt es keineswegs als gesichert, dass ÖVP und Grüne über eine Mehrheit verfügen würden. Beide Parteien schnitten bei der Nationalratswahl dann aber stärker ab als erwartet, zusammen kamen sie auf eine stabile Mehrheit. Und ob die vor der Wahl gemachten Ankündigungen hinsichtlich möglicher Koalitionen den Wahltag überstehen, ist nicht ausgemacht.

Kogler für Wahlen im Herbst

Wann der Nationalrat gewählt wird, ist ebenfalls noch offen. Voraussichtlicher Wahltermin ist Ende September, ein vorzeitiges Ende der Legislaturperiode hat bisher noch kein Regierungspolitiker in Aussicht gestellt. Tanner und Kogler halten ebenfalls nichts von vorgezogenen Wahlen, wie sie am Sonntag erklärten. „Ich sehe überhaupt keinen Sinn darin“, sagte die Verteidigungsministerin. „Ich sage, was ich für sinnvoll halte, nämlich wie vorgesehen Ende Sep­tember zu wählen“, meinte Vizekanzler Kogler. (dab)