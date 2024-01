100 Tage Geiselhaft: „Bleibt stark!“

An der Stätte des Supernova-Festivals erinnern Fahnen und Porträts an das Schicksal der Entführten und Ermordeten.

Nach 100 Tagen sind noch immer 132 Verschleppte im Gazastreifen in der Gewalt der Extremisten. Ihre Angehörigen kämpfen mit dem Mut der Verzweiflung um ihre Freilassung.

Via Lautsprecher hallten die Stimmen über den Betonwall, wo sie ihre Väter und Brüder, ihre Töchter und Schwestern vermuten. „Verliert nicht die Hoffnung. Wir stellen die Welt auf den Kopf, um euch zurückzuholen“, rief eine Frau. „Bleibt stark! Es ist fast vorbei.“ Einer schrie ins Mikrofon, in der mehr als vagen Hoffnung, dass ihn sein Bruder, höchstwahrscheinlich in einem Tunnel gefangenhalten, hören kann: „Wir geben nicht auf und kommen, um dich zu retten.“

Es war eine Verzweiflungsaktion, die am Donnerstag Dutzende Angehörige der Geiseln vor der Mauer zum Gazastreifen zusammengeführt hat. Sie reckten Schilder mit Fotos ihrer Verwandten in die Höhe. „Ich weiß, dass viel Zeit vergangen ist. Aber ich weiß, dass du ein Held und stark bist. Bleib ruhig und sei gewiss, dass du zurückkommen wirst“, sagte die Mutter des 19-jährigen Rom Braslavski.

Nachbau eines Tunnelstücks