Heftige Krawalle stoppen geplante Koranverbrennung

Der rechtsextreme Pegida-Chef Edwin Wagensveld wurde mit Gewalt an seiner Aktion gehindert.

Den Haag. In den Niederlanden hätte am Wochenende ein Koran verbrannt werden sollen: Der rechtsextreme Pegida-Vorsitzende und Islamkritiker Edwin Wagensveld wollte mit etwa zehn Anhängern auf dem Jansplein (Jansplatz) in der Innenstadt von Arnheim ein Exemplar des heiligen Buches des Islam öffentlich zerstören.

Die Pegida-Aktion war als Demonstration und als „Koranverbrennung“ bei der Stadt Arnheim offiziell beantragt. Der amtierende und in Marokko geborene, muslimische Bürgermeister Ahmed Marcouch hatte dies genehmigt. Die Verbrennung des Korans ist in den Niederlanden nicht verboten.