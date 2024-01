Wiener Jubiläumswarte mit grüner und weißer Farbe beschmiert

Die Jubiläumswarte in Ottakring wurde - vermutlich von Fußball-Fans - mit grüner und weißer Farbe verunstaltet. Die Polizei sucht wegen schwerer Sachbeschädigung nach unbekannten Tätern.

Die Jubiläumswarte in Wien-Ottakring ist mit vornehmlich grüner und weißer sowie etwas blauer Farbe beschmiert worden. Das Mauerwerk des Aussichtsturms auf dem Gallitzinberg am westlichen Stadtrand sei „von oben bis unten“ verunziert worden, berichtete die Polizei, die von einem Spaziergänger verständigt worden war, am Sonntag. Die Sachbeschädigung dürfte am Freitag oder Samstag verübt worden sein.

„Eine Anzeige wegen schwerer Sachbeschädigung gegen unbekannte Täterschaft wurde gelegt“, sagte Polizeisprecherin Julia Schick. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen. Die Übeltäter werden in der Fußball-Fanszene vermutet.

Die Jubiläumswarte befindet sich in der Johann-Staud-Straße 80 auf der Vogeltennwiese. Die Aussichtsplattform in rund 31 Metern Höhe ist frei zugänglich, bei Eis oder Schnee aber geschlossen. (APA)