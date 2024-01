Frist für E-Card ohne Foto endet

Ab 15. Jänner sind alle E-Cards ohne Foto ungültig. Sie sind nun gesetzlich gesperrt. Was tun, wenn man noch keine hat?

Wer noch immer keine E-Card mit Foto hat, der sollte sich schnellstmöglich um eine neue Karte kümmern. Denn die Frist, innerhalb derer eine E-Card ohne Foto noch erlaubt war, ist nun vorbei.

Die gesetzliche Frist war zwar schon mit Jahresende 2023 abgelaufen. Ab 15. Jänner werden die Karten nun aber gesperrt, was zu Problemen bei Ärzten und Apotheken führen kann. 85 Prozent der Bevölkerung haben bereits eine E-Card mit Foto zugeschickt bekommen. Denn wenn in den behördlichen Registern (Reisepass, Personalausweis, Führerschein, Rot-Weiß-Rot-Card, etc.) ein Bild vorhanden ist, wurde automatisch jenes herangezogen.

Foto persönlich vorbeibringen

Der Rest muss rasch eine Registrierungsstelle aufsuchen (Liste unter www.chipkarte.at), um dort ein Foto, das den Passbildkriterien entspricht, zu hinterlegen. Eine eigene Benachrichtigung, das zu tun, bekommt man nicht – erst beim nächsten Arztbesuch. Das Foto muss persönlich abgegeben werden, schicken oder hochladen kann man es nicht. Denn: „Es muss vorher sichergestellt werden, dass das Foto und die jeweilige Person übereinstimmen“, heißt dazu auf der Website. E-Cards mit Fotos sind als Maßnahme gegen Sozialmissbrauch gedacht.

Anspruch auf Leistungen hat man trotz einer gesperrten E-Card, allerdings kann es zu Verzögerungen kommen, wenn man sich zum Beispiel Medikamente verschreiben lässt. Ausgenommen von der Foto-Pflicht sind Kinder unter 14 Jahren und Personen ab 70 Jahren bzw. in den Pflegestufen vier bis sieben. (Red.)